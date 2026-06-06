Legenda Persebaya Surabaya Bicara! Jacksen F. Tiago Cs Ingin Green Force Balik ke Karanggayam

Lapangan Wisma Karanggayam. (Dok. Diskominfo Kota Surabaya) JawaPos.com - Wisma Persebaya di Jalan Karanggayam, Surabaya mendapat kunjungan spesial. Itu terjadi pada 29 Mei lalu. Empat mantan pemain Persebaya Surabaya datang "njenjenguk". Mereka adalah Jacksen F. Tiago, Anang Ma'ruf, Yusuf Ekodono, dan Ronald Pieters.

Kebetulan, mereka merupakan bagian skuad juara Liga Indonesia musim 1996-1997. Lantas, apa yang dilakukan para legenda tersebut? Ternyata, mereka memang diundang oleh Pemkot Surabaya. Mereka diminta melihat proses renovasi Wisma Persebaya.

"Sangat luar biasa ya. Saya melihat sebuah tempat modern dan nyaman. Sudah selayaknya Surabaya punya tempat seperti ini," kata Jacksen kepada Jawa Pos. Pernyataan serupa juga dilontarkan oleh Anang Ma'ruf.

"Saya bangga sekali setelah melihat lapangan dibangun. Semoga bisa melahirkan bakat asli Surabaya lagi," katanya.

Dari pantauan Jawa Pos, proses renovasi terus dikebut. Bench di pinggir lapangan sudah dipasang. Lalu ada tribun mini yang ada di sisi barat lapangan. Sementara untuk bangunan mess, sudah terlihat modern. Bagaimana dengan lapangan?

Lapangan dengan rumput sintetis sudah jadi. Tapi gawang belum terpasang. Setelah melihat kondisi lapangan Karanggayam, para legenda punya satu keinginan: berharap Persebaya bisa kembali berlatih di lokasi tersebut.

"Saya kira, Persebaya harus latihan di sini lagi. Karena latihan di Karanggayam, ada rasa kebanggaan tersendiri," tegas Anang.

FILE - Latihan Persebaya di lapangan Wisma Karanggayam, Surabaya. (Kolili Indro/Jawa Pos)

Yusuf Ekodono juga punya harapan yang sama. "Semoga Persebaya bisa berkomunikasi dengan Pemkot, agar dapat berlatih di Karanggayam," katanya.