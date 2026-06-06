Rendi Irwan Naik Pangkat, Eks Kapten Persebaya Surabaya Jadi Asisten Pelatih Persid Jember

Rendi Irwan (depan) saat bersama Persebaya Surabaya. (Dok. Jawa Pos)
JawaPos.com - Setelah ditinggal oleh mundur oleh Agus Yuwono, Persid Jember bergerak cepat untuk mencari pengganti untuk berlaga di Babak 64 Besar Liga 4 Piala Presiden. Asisten pelatih Deltras FC Nurul Huda direkrut sebagai pengganti.
Nurul Huda ditemani oleh Rendi Irwan dan Martinus Novianto di posisi asisten pelatih. Rendi sebelumnya adalah pelatih EPA Deltras FC U-19, sedangkan Martinus adalah pemain Deltras FC musim kemarin.
"Kami memang sudah cukup lama menjalin komunikasi yang baik dengan Deltras. Kebetulan saat Persid membutuhkan pelatih, mereka siap membantu," kata Ketua Yayasan Persid Jember Ardi Pujo Prabowo.
Kepada Jawa Pos (5/6), Rendi mengatakan semua serba mendadak saat diminta bergabung ke Persid. Dia diminta bergabung dengan Persid H-1 sebelum pertandingan kedua Grup P Liga 4 Piala Presiden pada Selasa (2/6) kemarin.
"Saya diyakinkan, saya gabung," ungkapnya.
Rendi menjelaskan pengalaman bersama Persid ini akan sangat berharga. Macan Raung adalah tim di luar Deltras FC pertama dalam karir Rendi sebagai pelatih.
"Semoga bisa meraih hasil maksimal," harapnya.
Pria berusia 39 tahun itu menuturkan, dia harus beradaptasi cepat. Apalagi, Persid masih menyisakan satu pertandingan babak 64 besar di Grup P meskipun secara hitung-hitungan sudah lolos ke babak selanjutnya.
"Alhamdulillah, semoga diberi jalan lolos (ke Liga 3 Nusantara). Kami akan berpikir dan fokus di tiap pertandingan," tegasnya.
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