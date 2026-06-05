Hasil Undian ASEAN Club Championship 2026/2027: Persib Bandung Tantang JDT, Borneo FC Jumpa Buriram United

Euforia Persib Bandung dan Bobotoh saat merayakan Juara BRI Super League di Kota Bandung, Minggu (24/5). (Taofik Achmad Hidayat/Radar Bandung)
JawaPos.com - Undian kompetisi antarklub Asia Tenggara, ASEAN Club Championship (ACC) 2026/2027, telah berlangsung di Studio RCTI+ Jakarta, Kamis (4/6/2026). Hasilnya, Persib Bandung tergabung dalam Grup B, sementara Borneo FC Samarinda masuk Grup A.
Sebagaimana diketahui, Indonesia mengirim dua wakil untuk tampil di ajang se-ASEAN tersebut. Persib Bandung dan Borneo FC berhak menjadi wakil Merah Putih setelah finis peringkat pertama dan kedua pada kompetisi Super League 2025/2026.
Berdasarkan hasil undian, Persib Bandung tergabung dalam Grup B. Bisa dibilang, tim berjuluk Pangeran Biru masuk dalam grup berat karena akan bersaing dengan Port FC, Johor Darul Ta’zim, Lion City Sailors, Ha Noi FC, Svay Rieng, dan pemenang play-off 2.
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Sementara Borneo FC tergabung dalam Grup A yang pesaingnya tak kalah berat. Tim berjuluk Pesut Etam itu bersaing dengan Buriram United, Ratchaburi FC, Kuching City FC, Tampines Rovers, juara Liga Vietnam, dan pemenang play-off 1.
Total sebanyak 16 tim akan bersaing dalam ajang tersebut. Dengan rincian, 12 tim dipastikan lolos langsung fase grup, sementara empat tim harus melalui fase play-off kualifikasi. Nantinya, hanya akan diambil dua tim dari fase play-off sehingga dua grup akan diisi masing-masing 14 tim.
Sebelum babak penyisihan grup dimulai, empat klub akan saling sikut terlebih dahulu memperebutkan dua tiket langsung lolos fase grup. Keempat klub tersebut adalah Kasuka FC (Brunei Darussalam), Manila Digger (Filipina), Ezra FC (Laos), dan Shan United (Myanmar).
Kasuka FC akan melawan Manila Digger di play-off 1 untuk memperebutkan satu tiket Grup A, sementara Ezra FC menghadapi Shan United untuk mengamankan tempat di Grup B ASEAN Club Championship 2026/2027.
Sesuai jadwal, ASEAN Club Championship 2026/2027 akan berlangsung mulai Agustus 2026 hingga Mei 2027 mendatang. Ajang ini menjadi rintangan bagi Persib Bandung dan Borneo FC karena akan mengarungi kompetisi padat di musim depan.
Dua klub tersebut juga akan tampil di kompetisi antarklub Asia lainnya pada musim depan. Persib Bandung akan ambil bagian di AFC Champions League (ACL) Two dan memulainya dari babak play-off, sementara Borneo FC tampil di AFC Challenge League yang juga memulainya dari babak play-off.
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