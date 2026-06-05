Bruno Moreira Pakai Nomor 11 ! Eks Kapten Persebaya Surabaya Siap Ukir Sejarah Baru di AFC Champions League Elite Bersama Port FC

Bruno Moreira resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Port FC dan akan mengenakan nomor punggung 11 pada musim 2026/2027. (Port FC)
JawaPos.com — Bruno Moreira resmi memulai petualangan baru di Thailand setelah meninggalkan Persebaya Surabaya dan bergabung dengan klub elite Thailand, Port FC untuk musim 2026/2027. Mantan kapten Green Force itu akan mengenakan nomor punggung 11 dan berpeluang tampil di AFC Champions League Elite musim depan.
Kepastian nomor punggung Bruno diumumkan langsung oleh klub melalui media sosial resmi mereka pada Jumat (5/6/2026).
“Pemain baru Bruno Moreira akan mengenakan nomor 11 seperti yang diumumkan klub kemarin,” tulis Port FC.
Kedatangan Bruno mendapat sambutan hangat dari klub barunya. Port FC juga menyoroti status pemain asal Brasil tersebut sebagai salah satu legenda modern Persebaya Surabaya.
“Sebagai favorit penggemar dan kapten klub di Persebaya, ia adalah pemain sayap kiri yang klinis dengan mencetak 12 gol dan memberikan 8 assist musim lalu,” tulis klub.
Port FC juga menggarisbawahi sederet rekor yang ditinggalkan Bruno selama membela Green Force.
“Ia juga merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Persebaya (39), pemberi assist terbanyak (18), dan pemain asing dengan penampilan terbanyak (119),” lanjut pernyataan klub.
Nomor 11 yang kini dikenakan Bruno bukan nomor sembarangan di Port FC. Musim lalu nomor tersebut dipakai oleh Matheus Pato sebelum hengkang pada Januari lalu.
Sebelumnya, nomor tersebut juga pernah digunakan sejumlah pemain yang cukup dikenal suporter Port FC seperti Peniel Mlapa, Janepob Phokhi, dan Sammy Slot.
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Kepergian Bruno dari Surabaya turut memunculkan berbagai komentar emosional dari Bonek di media sosial. Banyak yang memberikan dukungan penuh kepada sang pemain untuk melanjutkan kariernya di Thailand.
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