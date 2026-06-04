Masa Depan Ivar Jenner dengan Dewa United Belum Jelas, Akankah Gelandang Timnas Indonesia Balik ke Eropa?

JawaPos.com - Masa depan gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner, menjadi salah satu topik yang cukup menarik perhatian menjelang dibukanya bursa transfer musim 2026/2027.

Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak antara pemain berusia 22 tahun tersebut dengan Dewa United.

Baik pihak klub maupun sang pemain belum memberikan pernyataan resmi terkait kelanjutan kerja sama mereka.

Situasi ini pun memunculkan berbagai spekulasi mengenai langkah berikutnya dalam karier Ivar Jenner.

Sejak bergabung dengan Dewa United, Ivar berhasil menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.

Musim ini, pemain yang pernah menimba ilmu di akademi FC Utrecht tersebut menjadi salah satu andalan di lini tengah tim.

Beroperasi sebagai gelandang bertahan, ia tampil konsisten dan mampu memberikan keseimbangan antara aspek bertahan maupun membangun serangan.

Sepanjang musim, Ivar Jenner mencatatkan 30 penampilan dengan total 1.616 menit bermain. Selain itu, ia juga menyumbangkan satu gol untuk Dewa United.