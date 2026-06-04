Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 4 Juni 2026 | 23.36 WIB

Masa Depan Ivar Jenner dengan Dewa United Belum Jelas, Akankah Gelandang Timnas Indonesia Balik ke Eropa?

Duel panas Rizky Ridho dan Ivar Jenner menjadi sorotan utama dalam laga Persija Jakarta vs Dewa United di Jakarta International Stadium. (Dewa United) - Image

Duel panas Rizky Ridho dan Ivar Jenner menjadi sorotan utama dalam laga Persija Jakarta vs Dewa United di Jakarta International Stadium. (Dewa United)

JawaPos.com - Masa depan gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner, menjadi salah satu topik yang cukup menarik perhatian menjelang dibukanya bursa transfer musim 2026/2027.

Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak antara pemain berusia 22 tahun tersebut dengan Dewa United.

Baik pihak klub maupun sang pemain belum memberikan pernyataan resmi terkait kelanjutan kerja sama mereka.

Situasi ini pun memunculkan berbagai spekulasi mengenai langkah berikutnya dalam karier Ivar Jenner.

Sejak bergabung dengan Dewa United, Ivar berhasil menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.

Musim ini, pemain yang pernah menimba ilmu di akademi FC Utrecht tersebut menjadi salah satu andalan di lini tengah tim.

Beroperasi sebagai gelandang bertahan, ia tampil konsisten dan mampu memberikan keseimbangan antara aspek bertahan maupun membangun serangan.

Sepanjang musim, Ivar Jenner mencatatkan 30 penampilan dengan total 1.616 menit bermain. Selain itu, ia juga menyumbangkan satu gol untuk Dewa United.

Meski statistik gol bukan menjadi ukuran utama bagi seorang gelandang bertahan, kontribusinya di lapangan cukup terlihat melalui kemampuan membaca permainan, distribusi bola, serta ketenangannya saat menghadapi tekanan lawan.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Jelang Lawan Persis Solo, Ivar Jenner Sebut Dewa United Wajib Menang demi Harga Diri Tim - Image
Sepak Bola Indonesia

Jelang Lawan Persis Solo, Ivar Jenner Sebut Dewa United Wajib Menang demi Harga Diri Tim

Sabtu, 16 Mei 2026 | 04.47 WIB

Duel Panas Persib vs Dewa United, Eliano Reijnders Waspadai Ivar Jenner - Image
Sepak Bola Indonesia

Duel Panas Persib vs Dewa United, Eliano Reijnders Waspadai Ivar Jenner

Minggu, 19 April 2026 | 00.34 WIB

Riekerink Bicara Jujur soal Ivar Jenner: Bakat Besar Butuh Tekanan - Image
Sepak Bola Indonesia

Riekerink Bicara Jujur soal Ivar Jenner: Bakat Besar Butuh Tekanan

Jumat, 3 April 2026 | 20.08 WIB

Terpopuler

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama - Image
1

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama

2

Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan

3

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

4

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

5

Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu

6

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan

9

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

10

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore