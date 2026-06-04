Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 4 Juni 2026 | 23.09 WIB

Mees Hilgers Pulang ke Akar Keluarga, Kunjungi Lenteng Agung dan Makam Leluhur di Jakarta

Mees Hilgers dan keluarga. (Istimewa) - Image

Mees Hilgers dan keluarga. (Istimewa)

JawaPos.com - Bek Timnas Indonesia, Mees Hilgers, memanfaatkan waktu kunjungannya ke Indonesia untuk menelusuri jejak keluarganya yang berasal dari Jakarta. 

Pemain yang kini memperkuat FC Twente itu mengunjungi kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, yang memiliki hubungan erat dengan sejarah keluarganya.

Lenteng Agung menjadi tempat yang istimewa bagi Hilgers karena merupakan daerah asal neneknya, Muhija Muchtar.

Meski lahir dan tumbuh besar di Belanda, pemain berusia 25 tahun tersebut masih memiliki hubungan keluarga yang kuat dengan Indonesia. Bahkan, sebagian keluarganya diketahui masih tinggal di kawasan tersebut hingga saat ini.

Kunjungan tersebut menjadi momen yang cukup berkesan bagi Hilgers. Selain bertemu keluarga besar, ia juga berkesempatan melihat langsung lingkungan yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup leluhurnya.

Kehadirannya disambut hangat oleh kerabat yang selama ini hanya mengikuti perkembangan kariernya dari jauh.

Selama ini publik lebih mengenal Hilgers sebagai pemain keturunan Indonesia yang memiliki darah Manado dari garis keluarganya.

Namun, kunjungan ke Lenteng Agung memperlihatkan bahwa dirinya juga memiliki ikatan keluarga yang berasal dari Jakarta. Hal itu semakin memperkaya latar belakang budaya yang dimiliki salah satu pemain andalan skuad Garuda tersebut.

Tak hanya mengunjungi kawasan tempat tinggal keluarganya, Hilgers juga menyempatkan diri berziarah ke makam anggota keluarganya yang berada di Jakarta.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Tanpa Jay Idzes, Ini Prediksi Starting XI Timnas Indonesia vs Oman di FIFA Match Day - Image
Sepak Bola Indonesia

Tanpa Jay Idzes, Ini Prediksi Starting XI Timnas Indonesia vs Oman di FIFA Match Day

Kamis, 4 Juni 2026 | 21.45 WIB

2 Faktor, John Herdman Ungkap Kriteria Pemain Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

2 Faktor, John Herdman Ungkap Kriteria Pemain Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026

Kamis, 4 Juni 2026 | 15.41 WIB

Kalahkan Persib Bandung! Persija Jakarta Sumbang Pemain Terbanyak ke Timnas Indonesia, Prapanca Bangga - Image
Sepak Bola Indonesia

Kalahkan Persib Bandung! Persija Jakarta Sumbang Pemain Terbanyak ke Timnas Indonesia, Prapanca Bangga

Kamis, 4 Juni 2026 | 15.35 WIB

Terpopuler

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama - Image
1

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama

2

Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan

3

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

4

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

5

Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu

6

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan

9

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

10

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore