Mees Hilgers Pulang ke Akar Keluarga, Kunjungi Lenteng Agung dan Makam Leluhur di Jakarta

JawaPos.com - Bek Timnas Indonesia, Mees Hilgers, memanfaatkan waktu kunjungannya ke Indonesia untuk menelusuri jejak keluarganya yang berasal dari Jakarta.

Pemain yang kini memperkuat FC Twente itu mengunjungi kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, yang memiliki hubungan erat dengan sejarah keluarganya.

Lenteng Agung menjadi tempat yang istimewa bagi Hilgers karena merupakan daerah asal neneknya, Muhija Muchtar.

Meski lahir dan tumbuh besar di Belanda, pemain berusia 25 tahun tersebut masih memiliki hubungan keluarga yang kuat dengan Indonesia. Bahkan, sebagian keluarganya diketahui masih tinggal di kawasan tersebut hingga saat ini.

Kunjungan tersebut menjadi momen yang cukup berkesan bagi Hilgers. Selain bertemu keluarga besar, ia juga berkesempatan melihat langsung lingkungan yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup leluhurnya.

Kehadirannya disambut hangat oleh kerabat yang selama ini hanya mengikuti perkembangan kariernya dari jauh.

Selama ini publik lebih mengenal Hilgers sebagai pemain keturunan Indonesia yang memiliki darah Manado dari garis keluarganya.

Namun, kunjungan ke Lenteng Agung memperlihatkan bahwa dirinya juga memiliki ikatan keluarga yang berasal dari Jakarta. Hal itu semakin memperkaya latar belakang budaya yang dimiliki salah satu pemain andalan skuad Garuda tersebut.