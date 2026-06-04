Kalahkan Persib Bandung! Persija Jakarta Sumbang Pemain Terbanyak ke Timnas Indonesia, Prapanca Bangga

JawaPos.com - Persija Jakarta patut berbangga setelah menyumbang empat pemain ke skuad Timnas Indonesia untuk agenda FIFA Matchday Juni 2026. Keempat pemain yang mendapat panggilan tersebut adalah Rizky Ridho, Rayhan Hannan, Mauro Zijlstra, dan Dony Tri Pamungkas.

Keempat pemain Persija Jakarta masuk dalam daftar 23 pemain yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, untuk mengarungi agenda FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda dijadwalkan melawan Oman dan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 5 dan 9 Juni 2026 mendatang.

Bagi Rizky Ridho, Dony Tri, dan Mauro, panggilan ini menjadi kelanjutan dari kepercayaan yang telah diberikan sebelumnya. Ketiganya sempat tampil dalam ajang FIFA Series. Sementara Hannan menjadi nama terbaru dari Persija Jakarta yang masuk skuad Timnas Indonesia pada era kepelatihan Herdman.

Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, mengaku sangat bangga dengan dipanggilnya keempat pemain tersebut. Terlebih, jumlah tersebut manjadikan timnya penyumbang pemain terbanyak ke Timnas Indonesia.

"Kami bangga karena Persija kembali mendapat kepercayaan untuk menyumbangkan pemain ke Timnas Indonesia. Semua ini tentunya merupakan hasil dari kerja keras para pemain yang terus menunjukkan perkembangan dan konsistensi bersama tim,” kata Prapanca, dipetik dari laman resmi Persija Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Prapanca menaruh harapan besar kepada empat pemain tersebut. Ia berharap para pemain Persija Jakarta dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka dan memberikan kontribusi positif bagi Timnas Indonesia.

“Kami berharap Ridho, Dony, Mauro, dan Hannan dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, menunjukkan kualitas maksimal mereka, serta memberikan kontribusi positif bagi Indonesia," terang Prapanca.

Selain empat nama di atas, ada juga empat pemain Persija Jakarta yang sebelumnya mendapat panggilan ke pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026. Mereka adalah Eksel Runtukahu, Shayne Pattynama, Witan Sulaeman, dan Fajar Fathurrahman.

Tidak berhenti sampai disitu, Persija Jakarta juga mengirim banyak pemain ke Timnas Indonesia U-19 yang sedang berjuang di Piala AFF U-19 2026. Ada tujuh nama muda Macan Kemayoran yang ambil bagian.