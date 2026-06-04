Witan Sulaeman Menuju Garudayaksa FC, Persija Jakarta Belum Berikan Kontrak Baru

JawaPos.com – Masa depan Witan Sulaeman bersama Persija Jakarta masih belum menemui kejelasan. Kontrak pemain berusia 24 tahun itu akan berakhir pada Juni 2026. Namun, hingga kemarin, belum ada tanda-tanda perpanjangan kerja sama dari Macan Kemayoran.

“Belum tahu bagaimana. Kontrak saya di Persija akan berakhir pada Juni 2026,” ujar mantan pemain PSIM Jogjakarta itu.

Di tengah situasi tersebut, nama Witan mulai dikaitkan dengan Garudayaksa FC. Klub promosi Super League musim depan itu disebut tengah memburu sejumlah pemain berkualitas untuk memperkuat skuadnya.

Namun, Witan memilih belum membicarakan kemungkinan tersebut. Pemain asal Palu itu masih ingin fokus membela Tim Nasional Indonesia. Witan saat ini sedang menjalani pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia menjelang Piala AFF 2026.

“Kalau itu (pindah ke Garudayaksa FC, Red), belum tahu,” tegasnya.

Witan bergabung dengan Persija pada putaran kedua Liga 1 musim 2022-2023. Selama berseragam Macan Kemayoran, ia telah mencatatkan 75 penampilan dan menyumbang tujuh gol.