Lagi-lagi Persija Sumbang Pemain Timnas, 4 Nama Dipanggil untuk Laga FIFA Matchday Juni 2026

JawaPos.com - Persija Jakarta kembali menunjukkan kontribusinya bagi Timnas Indonesia. Sebanyak empat pemain Macan Kemayoran resmi mendapat panggilan untuk memperkuat skuad Garuda dalam agenda FIFA International A Match yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni 2026 dan Mozambique pada 9 Juni 2026. Dalam daftar pemain yang dipanggil, terdapat empat nama dari Persija, yakni Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas, Mauro Zijlstra, dan Rayhan Hannan.

Pemanggilan ini menjadi bentuk apresiasi atas performa konsisten yang mereka tunjukkan bersama Persija sepanjang musim.

Keempat pemain tersebut dinilai mampu memberikan tambahan kualitas bagi skuad Garuda yang tengah mempersiapkan diri menghadapi dua laga internasional penting tersebut.

Bagi Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas, dan Mauro Zijlstra, kesempatan ini bukanlah pengalaman pertama bersama Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih John Herdman.

Ketiganya sebelumnya juga mendapat kepercayaan tampil dalam ajang FIFA Series dan berhasil menunjukkan performa yang cukup menjanjikan.

Sementara itu, nama Rayhan Hannan kembali mendapat perhatian setelah sebelumnya mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia sebagai bagian dari persiapan menuju ASEAN Hyundai Cup 2026.

Pemain muda Persija tersebut terus menunjukkan perkembangan positif sehingga kembali dipercaya untuk bergabung dengan skuad Garuda.