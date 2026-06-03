Rumor Benjamin Mora Makin Dekat ke Persija Jakarta? Sinyal Aktivitas Media Sosial Bikin Jakmania Penasaran

JawaPos.com - Persija Jakarta mulai mengerucutkan pencarian pelatih baru untuk musim 2026/2027 setelah resmi berpisah dengan Mauricio Souza. Nama pelatih asal Meksiko Benjamin Mora kini mencuat sebagai kandidat kuat pengganti, bahkan muncul sinyal menarik dari internal Macan Kemayoran yang membuat rumor tersebut semakin panas.

Keputusan Persija Jakarta mengakhiri kerja sama dengan Mauricio Souza diumumkan setelah target yang disepakati pada awal musim gagal tercapai. Meski demikian, pelatih asal Brasil itu tetap meninggalkan catatan positif selama menukangi tim ibu kota.

Mauricio Souza berhasil membawa Persija Jakarta mencatat 71 poin dari 34 pertandingan Super League 2025/2026. Raihan tersebut berasal dari 22 kemenangan, lima hasil imbang, dan tujuh kekalahan, sekaligus menjadi perolehan poin tertinggi klub dalam satu dekade terakhir sejak kompetisi kembali menggunakan format satu wilayah.

Direktur Persija Jakarta Mohamad Prapanca, mengapresiasi kontribusi Mauricio Souza selama semusim terakhir. Menurut dia, sang pelatih berhasil membangun karakter permainan yang kuat meski gagal memenuhi target utama klub.

“Coach Mauricio telah membawa karakter yang kuat bagi wajah Persija musim ini. Namun, karena tidak tercapainya target yang ditentukan di awal kontrak, maka kami sepakat untuk tidak melanjutkan kebersamaan,” ujar Mohamad Prapanca.

Mengapa Benjamin Mora Masuk Radar Persija Jakarta? Benjamin Mora menjadi salah satu nama yang ramai dikaitkan dengan Persija Jakarta dalam beberapa hari terakhir. Kabar tersebut pertama kali mencuat melalui unggahan akun fanbase Persija Jakarta, @tigerisredcom, yang menyebut pelatih asal Meksiko itu masuk daftar kandidat yang dipantau manajemen.

Dalam unggahannya, disebutkan jika Persija Jakarta memang sedang mencari pelatih baru dan Benjamin Mora menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan. Selain Mora, terdapat beberapa pelatih asing lain yang juga masuk radar Macan Kemayoran.

Rumor tersebut semakin menarik karena Benjamin Mora saat ini berstatus tanpa klub. Pelatih berusia 46 tahun itu resmi berpisah dengan klub Liga Utama China, WH Three Towns, pada 8 Mei 2026.