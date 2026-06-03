Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 3 Juni 2026 | 16.48 WIB

Rumor Benjamin Mora Makin Dekat ke Persija Jakarta? Sinyal Aktivitas Media Sosial Bikin Jakmania Penasaran

Benjamin Mora saat masih menangani Atlas FC. Pelatih asal Meksiko itu dikabarkan masuk radar Persija Jakarta untuk musim 2026/2027. (Instagram @misterbenjaminmora) - Image

Benjamin Mora saat masih menangani Atlas FC. Pelatih asal Meksiko itu dikabarkan masuk radar Persija Jakarta untuk musim 2026/2027. (Instagram @misterbenjaminmora)

JawaPos.com - Persija Jakarta mulai mengerucutkan pencarian pelatih baru untuk musim 2026/2027 setelah resmi berpisah dengan Mauricio Souza. Nama pelatih asal Meksiko Benjamin Mora kini mencuat sebagai kandidat kuat pengganti, bahkan muncul sinyal menarik dari internal Macan Kemayoran yang membuat rumor tersebut semakin panas.

Keputusan Persija Jakarta mengakhiri kerja sama dengan Mauricio Souza diumumkan setelah target yang disepakati pada awal musim gagal tercapai. Meski demikian, pelatih asal Brasil itu tetap meninggalkan catatan positif selama menukangi tim ibu kota.

Mauricio Souza berhasil membawa Persija Jakarta mencatat 71 poin dari 34 pertandingan Super League 2025/2026. Raihan tersebut berasal dari 22 kemenangan, lima hasil imbang, dan tujuh kekalahan, sekaligus menjadi perolehan poin tertinggi klub dalam satu dekade terakhir sejak kompetisi kembali menggunakan format satu wilayah.

Direktur Persija Jakarta Mohamad Prapanca, mengapresiasi kontribusi Mauricio Souza selama semusim terakhir. Menurut dia, sang pelatih berhasil membangun karakter permainan yang kuat meski gagal memenuhi target utama klub.

“Coach Mauricio telah membawa karakter yang kuat bagi wajah Persija musim ini. Namun, karena tidak tercapainya target yang ditentukan di awal kontrak, maka kami sepakat untuk tidak melanjutkan kebersamaan,” ujar Mohamad Prapanca.

Mengapa Benjamin Mora Masuk Radar Persija Jakarta?

Benjamin Mora menjadi salah satu nama yang ramai dikaitkan dengan Persija Jakarta dalam beberapa hari terakhir. Kabar tersebut pertama kali mencuat melalui unggahan akun fanbase Persija Jakarta, @tigerisredcom, yang menyebut pelatih asal Meksiko itu masuk daftar kandidat yang dipantau manajemen.

Dalam unggahannya, disebutkan jika Persija Jakarta memang sedang mencari pelatih baru dan Benjamin Mora menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan. Selain Mora, terdapat beberapa pelatih asing lain yang juga masuk radar Macan Kemayoran.

Rumor tersebut semakin menarik karena Benjamin Mora saat ini berstatus tanpa klub. Pelatih berusia 46 tahun itu resmi berpisah dengan klub Liga Utama China, WH Three Towns, pada 8 Mei 2026. 

Situasi tersebut membuat Persija Jakarta memiliki peluang besar jika benar-benar serius memboyongnya. Pasalnya, klub tidak perlu mengeluarkan biaya kompensasi kepada klub lain karena Mora tersedia dengan status bebas transfer.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Alfriyanto Nico Pamit dari Persija Jakarta, Dirumorkan Gabung Garudayaksa FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Alfriyanto Nico Pamit dari Persija Jakarta, Dirumorkan Gabung Garudayaksa FC

Rabu, 3 Juni 2026 | 05.07 WIB

Van Basty Sousa Ungkap Perjalanan Persija di BRI Super League 2025/26, Penuh Pelajaran Berharga - Image
Sepak Bola Indonesia

Van Basty Sousa Ungkap Perjalanan Persija di BRI Super League 2025/26, Penuh Pelajaran Berharga

Rabu, 3 Juni 2026 | 03.30 WIB

Allano Lima Resmi Tinggalkan Persija Jakarta, Tinggalkan Pesan Haru untuk Jakmania dan Macan Kemayoran - Image
Sepak Bola Indonesia

Allano Lima Resmi Tinggalkan Persija Jakarta, Tinggalkan Pesan Haru untuk Jakmania dan Macan Kemayoran

Rabu, 3 Juni 2026 | 02.43 WIB

Terpopuler

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026 - Image
1

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

2

Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali

3

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

4

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama

5

Ada Pemain Bali United yang Dirumorkan Gabung Persebaya Surabaya Musim Depan, Bonek Sebutkan 3 Nama Termasuk Irfan Jaya

6

Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan

9

Harga BBM Pertamina Nonsubsidi Terbaru Per 1 Juni 2026, Dex Series Turun, Pertamax Turbo Naik

10

Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore