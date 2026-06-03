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Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Rabu, 3 Juni 2026 | 17.13 WIB

Usai Tinggalkan Persija, Allano Lima dan Emaxwell Souza Dirumorkan Gabung Klub Super League Lain

Usai tinggalkan Persija, Allano Lima dan Emaxwell Souza dirumorkan gabung klub super league lain musim depan. (Instagram.com/@emaxwellsouza95)&nbsp; - Image

Usai tinggalkan Persija, Allano Lima dan Emaxwell Souza dirumorkan gabung klub super league lain musim depan. (Instagram.com/@emaxwellsouza95)&nbsp;

JawaPos.com - Dua winger asal Brasil Emaxwell Souza dan Allano Lima resmi berpisah dengan klub Persija Jakarta. Kini, kedua pemain dikabarkan menuju klub Super League lain untuk musim depan.

Kontrak kedua pemain berposisi winger ini dilaporkan tidak akan diperpanjang sehingga berstatus free agent dan dapat bernegosiasi dengan klub lain. 

Allano Lima sudah mengucapkan salam perpisahan dengan seluruh elemen klub Macan Kemayoran. Sementara Emaxwell belum secara resmi berpamitan dengan Persija, meski peluang kepindahan sang pemain sangat besar. 

Kini, kedua pemain dilaporkan sedang menjadi incaran klub Super League lain yakni Bhayangkara FC

"Breaking: Dua mantan pemain asing Persija Jakarta, Emaxwel Souza dan Allano Brandon Lima, dikabarkan sedang menjadi target Bhayangkara FC setelah kontrak mereka tidak diperpanjang oleh Persija Jakarta," tulis akun @suksesbola.

Emaxwell sendiri sempat dikabarkan akan menyebrang ke rival Persija yakni Persib Bandung. Namun kesepakatan disebut batal.

Duo winger asal Brasil ini jelas menjadi incaran banyak klub karena penampilan yang memukau di musim pertama bermain di Indonesia. Emaxwel Souza menjadi top skor Persija dengan mencetak 16 gol dan empat asis dalam 31 pertandingan.

Sementara itu, Allano Brandon Lima mencatatkan 29 penampilan, dengan kontribusi sembilan gol dan sembilan asis. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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