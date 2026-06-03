Eks Wender Bremen Melvyn Lorenzen Dikabarkan Merapat ke PSS Sleman

JawaPos.com - PSS Sleman kembali menjadi sorotan di bursa transfer menjelang musim 2026/2027.

Klub berjuluk Super Elja tersebut dirumorkan tengah membidik penyerang berpengalaman asal Uganda, Melvyn Lorenzen, untuk memperkuat lini serang mereka pada kompetisi mendatang.

Nama Lorenzen bukan sosok asing bagi penggemar sepak bola Indonesia. Pemain berusia 31 tahun itu pernah tercatat sebagai bagian dari Persela Lamongan pada 2021.

Meski tidak sempat mencatatkan penampilan resmi bersama klub asal Jawa Timur tersebut, keberadaannya saat itu cukup menarik perhatian karena latar belakang kariernya di Eropa.

Melvyn Lorenzen lahir di London, Inggris, pada 26 November 1994. Ia memiliki postur ideal sebagai penyerang dengan tinggi mencapai 188 sentimeter.

Selain beroperasi sebagai striker, Lorenzen juga mampu dimainkan sebagai winger, memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan dalam skema permainan modern.

Karier sepak bolanya dimulai di Jerman. Ia menimba ilmu di akademi Holstein Kiel sebelum bergabung dengan Werder Bremen.

Bersama klub Bundesliga tersebut, Lorenzen sempat menembus tim utama dan mencatatkan 14 penampilan serta satu gol di kompetisi kasta tertinggi Jerman.