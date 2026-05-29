Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Sabtu, 30 Mei 2026 | 03.36 WIB

Taisei Marukawa Dikabarkan Jadi Incaran PSS Sleman untuk Super League Musim Depan!

Aksi Taisei Marukawa di Dewa United. (Dok. Dewa United)

JawaPos.com - PSS Sleman dikabarkan menaruh minat kepada pemain sayap asal Jepang, Taisei Marukawa. Punggawa Dewa United dapat menjadi amunisi mumpuni Super Elja untuk arungi Super League musim depan.

"Sayap lincah Taisei Marukawa dikabarkan masuk dalam radar incaran dari PSS Sleman," tulis akun Instagram @sleman.football.enthusiast.

Pemain 29 tahun tersebut pernah menyabet gelar pemain terbaik Liga 1 pada musim 2021/2022 saat membela Persebaya Surabaya.

Sempat hijrah ke PSIS Semarang, sejak dua musim lalu Taisei membela Dewa United. Pada musim 2025/2026, performanya tak terlalu mentereng dengan hanya mampu mengoleksi tiga gol dan empat asis dari 30 pertandingan.

Selain Taisei Marukawa, PSS Sleman sendiri sudah mulai dikaitkan dengan beberapa nama pemain asing seperti bek Borneo FC, Christope Nduwarugira, dan Nilson Junior dari Malut United.

Sementara itu untuk lini depan, nama winger PSBS Biak, Luquinhas dilaporkan menjadi bidikan manajemen Super Elang Jawa.

Tak hanya yang berkarier di Indonesia, pemain asing yang mentas di luar negeri juga dilaporkan menjadi target PSS salah satunya Latif Blessing yang bermain di kasta kedua sepak bola Amerika Serikat.

