PSS Sleman Mulai Panaskan Bursa Transfer, 4 Pemain Asing Jadi Incaran!

JawaPos.com - Tim promosi Super League 2026/2027, PSS Sleman mulai memanaskan bursa transfer pemain agar tidak hanya numpang lewat pada musim depan. Terbaru, Super Elang Jawa dikabarkan mengincar empat pemain asing.
Nama paling baru yang dirumorkan akan merapat ke Sleman yakni bek Borneo FC, Christope Nduwarugira. Pemain tim nasional Burundi ini dapat reuni dengan mantan pelatihnya yang kini menukangi PSS, Pieter Huistra.
"Bek tangguh asal Burundi, Christope Nduwarugira dipastikan akan meninggalkan Borneo FC pada akhir musim ini. Christope Nduwarugira berpeluang besar kembali bereuni dengan pelatih Huistra di PSS Sleman musim depan," tulis akun Instagram @fabrizioasia_.
Pemain berusia 31 tahun mampu mengantarkan Borneo FC menjadi runner up Super League 2025/2026 sekaligus meraih tiket mentas di AFC Challenge League musim depan. Bersama Pesut Etam, pemain dengan tinggi 186 cm catatkan 32 penampilan dengan torehan satu gol.
Nama lain untuk posisi centre back, PSS dikabarkan mengincar pemain asal Brasil, Nilson Junior. Pemain yang memperkuat Malut United pada musim lalu ini melakoni 24 pertandingan dengan catatan dua gol dan satu assist.
"PSS dikabarkan tertarik mendatangkan Nilson JR untuk memperkuat lini belakang musim depan," tulis akun Instagram @pss_kita.
Sementara itu untuk lini depan, Luquinhas dari PSBS Biak dan Latif Blessing dari Lexington SC yang berlaga di Divisi Kedua Sepak Bola Amerika Serikat, dilaporkan masuk daftar target Super Elja.
Luquinhas yang baru saja gagal membawa PSBS Biak bertahan di Super League, menjadi incaran banyak tim. Bukan tanpa alasan, catatan tujuh gol dan enam asis dalam 31 laga menjadi rapor mentereng pemain 29 tahun tersebut.
Pemain bernama lengkap Claudio Lucas Morais Ferreira dos Santos mampu bermain di posisi sayap kanan dan kiri, hingga gelandang serang. Meski berasal dari Brasil, Luquinhas justru habiskan kariernya di Finlandia bersama tim FC Lahti, AC Oulu, dan IF Gnistan.
Sementara itu Latif Blessing bahkan disebut sudah deal dengan PSS Sleman untuk bermain musim depan.
"Latif Blessing, pemain Ghana ini telah sepakat bergabung dengan PSS Sleman untuk musim kompetisi 2026/2027," tulis Instagram @fabrizioasia_.
Latif merupakan pemain gelandang serang asal Ghana yang terakhir bermain untuk Lexington SC. Torehannya tak mentereng dengan hanya bermain lima kali tanpa gol dan assist.
