Nilmaizar Resmi Kembali ke Semen Padang, Kabau Sirah Bidik Tiket Promosi Musim Depan

Nilmaizar kembali ditunjuk sebagai pelatih Semen Padang. (Semen Padang)
JawaPos.com - Semen Padang FC resmi menunjuk Nilmaizar sebagai pelatih kepala untuk menghadapi kompetisi Liga 2 atau Championship musim 2026/2027.
Keputusan tersebut menandai kembalinya sosok yang memiliki ikatan kuat dengan klub berjuluk Kabau Sirah tersebut.
Manajemen Semen Padang menaruh kepercayaan besar kepada pelatih berusia 56 tahun itu untuk memimpin tim dalam upaya meraih target utama musim ini, yakni promosi ke Liga 1 alias Super League.
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Pengalaman panjang Nilmaizar di sepak bola nasional menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penunjukan tersebut.
Bagi pendukung Semen Padang, nama Nilmaizar bukanlah sosok asing. Pria kelahiran Payakumbuh, Sumatera Barat, 2 Januari 1970 itu pernah menjadi pemain Semen Padang pada era 1990-an sebelum beralih ke dunia kepelatihan.
Kedekatannya dengan kultur klub dinilai menjadi nilai tambah dalam membangun tim yang solid dan kompetitif.
Karier kepelatihan Nilmaizar juga terbilang panjang. Ia memulai perjalanan sebagai pelatih di lingkungan Semen Padang, mulai dari tim junior hingga menjadi asisten pelatih tim senior.
Puncaknya, ia berhasil membawa Semen Padang meraih gelar Indonesian Premier League musim 2011/2012.
Kesuksesan tersebut membuka jalan baginya untuk menangani Timnas Indonesia pada periode 2012 hingga 2013.
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