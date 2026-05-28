Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 28 Mei 2026 | 18.16 WIB

Angelo Meneses Tinggalkan Semen Padang, Eks Bek Timnas Portugal U-20 Siap Cari Tim Baru

Angelo Meneses tinggalkan Semen Padang. (Angelo Meneses) - Image

Angelo Meneses tinggalkan Semen Padang. (Angelo Meneses)

JawaPos.com - Angelo Meneses memutuskan hengkang dari Semen Padang. Pesan Perpisahan juga telah dituliskannya setelah tidak melanjutkan kariernya bersama skuad Kabau Sirah.

Pemain yang berposisi sebagai bek tengah tersebut mengakui bahwa Semen Padang telah menjalani musim yang sulit dengan berbagai tantangan. Namun, para pemain tetap menunjukkan kerja kerasnya dan selalu berjuang hingga akhir.

"Musim yang sangat sulit telah berakhir, ditandai dengan tantangan, momen-momen rumit, dan hasil yang tidak sesuai dengan harapan kita semua. Terlepas dari semuanya, tidak pernah ada kekurangan komitmen, kerja keras, dan keinginan untuk berjuang hingga hari terakhir demi tujuan kita," tulis Angelo Meneses di Instagram.

Pemain asal Portugal tersebut sudah berusaha untuk menyelamatkan Semen Padang dari ancaman degradasi. Meski pada akhirnya gagal, Angelo Meneses tetap bangga bisa menampilkan performa terbaiknya.

"Sayangnya, usaha saja tidak selalu cukup untuk mencapai apa yang kita impikan, tetapi saya pergi dengan hati nurani yang bersih karena tahu bahwa saya selalu memberikan yang terbaik baik di dalam maupun di luar lapangan," ujar Angelo.

Dalam pesan perpisahannya, Meneses berterima kasih kepada rekan setimnya. Dia merasa senang bisa bekerja sama dengan para pemain di skuad Semen Padang musim ini.

"Kepada rekan-rekan setimku, terima kasih yang sebesar-besarnya, karena terlepas dari semua kesulitan dan hal-hal yang telah kita lalui, kalian akhirnya membuat perjalanan ini lebih mudah. ​​Merupakan suatu kehormatan untuk berbagi ruang ganti dengan kalian," imbuh Angelo.

Di pesan penutup, bek berusia 32 tahun tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada para suporter. Untuk masa depannya, Angelo sudah siap bergabung dengan tim baru dan merasakan tantangan baru.

"Saya juga ingin berterima kasih kepada para penggemar atas semua dukungan mereka sepanjang musim, terutama selama momen-momen tersulit, dan juga kepada semua orang di kota ini yang menyambut saya dengan sangat hangat sejak hari pertama. Saya akan membawa kasih sayang dan rasa hormat itu bersama saya. Terima kasih untuk semuanya. Masa depan adalah milik Tuhan dan saya siap menghadapi apa pun yang akan datang!" tutup Angelo Meneses.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Persis Solo Susul PSBS Biak dan Semen Padang ke Championship, Tren Penurunan Performa Berlanjut Sejak 2022 - Image
Sepak Bola Indonesia

Persis Solo Susul PSBS Biak dan Semen Padang ke Championship, Tren Penurunan Performa Berlanjut Sejak 2022

Senin, 25 Mei 2026 | 01.29 WIB

Terjerembab ke Kasta Dua, Imran Nahumarury Bertekad Bawa Semen Padang Kembali ke Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Terjerembab ke Kasta Dua, Imran Nahumarury Bertekad Bawa Semen Padang Kembali ke Super League

Minggu, 24 Mei 2026 | 14.25 WIB

Hasil Super League 2025/2026: Sempat Terhenti karena Flare, Persija Jakarta Bungkam Semen Padang di JIS - Image
Sepak Bola Indonesia

Hasil Super League 2025/2026: Sempat Terhenti karena Flare, Persija Jakarta Bungkam Semen Padang di JIS

Minggu, 24 Mei 2026 | 01.50 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore