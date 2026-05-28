Angelo Meneses Tinggalkan Semen Padang, Eks Bek Timnas Portugal U-20 Siap Cari Tim Baru

Angelo Meneses tinggalkan Semen Padang. (Angelo Meneses)
JawaPos.com - Angelo Meneses memutuskan hengkang dari Semen Padang. Pesan Perpisahan juga telah dituliskannya setelah tidak melanjutkan kariernya bersama skuad Kabau Sirah.
Pemain yang berposisi sebagai bek tengah tersebut mengakui bahwa Semen Padang telah menjalani musim yang sulit dengan berbagai tantangan. Namun, para pemain tetap menunjukkan kerja kerasnya dan selalu berjuang hingga akhir.
"Musim yang sangat sulit telah berakhir, ditandai dengan tantangan, momen-momen rumit, dan hasil yang tidak sesuai dengan harapan kita semua. Terlepas dari semuanya, tidak pernah ada kekurangan komitmen, kerja keras, dan keinginan untuk berjuang hingga hari terakhir demi tujuan kita," tulis Angelo Meneses di Instagram.
Pemain asal Portugal tersebut sudah berusaha untuk menyelamatkan Semen Padang dari ancaman degradasi. Meski pada akhirnya gagal, Angelo Meneses tetap bangga bisa menampilkan performa terbaiknya.
"Sayangnya, usaha saja tidak selalu cukup untuk mencapai apa yang kita impikan, tetapi saya pergi dengan hati nurani yang bersih karena tahu bahwa saya selalu memberikan yang terbaik baik di dalam maupun di luar lapangan," ujar Angelo.
Dalam pesan perpisahannya, Meneses berterima kasih kepada rekan setimnya. Dia merasa senang bisa bekerja sama dengan para pemain di skuad Semen Padang musim ini.
"Kepada rekan-rekan setimku, terima kasih yang sebesar-besarnya, karena terlepas dari semua kesulitan dan hal-hal yang telah kita lalui, kalian akhirnya membuat perjalanan ini lebih mudah. Merupakan suatu kehormatan untuk berbagi ruang ganti dengan kalian," imbuh Angelo.
Di pesan penutup, bek berusia 32 tahun tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada para suporter. Untuk masa depannya, Angelo sudah siap bergabung dengan tim baru dan merasakan tantangan baru.
"Saya juga ingin berterima kasih kepada para penggemar atas semua dukungan mereka sepanjang musim, terutama selama momen-momen tersulit, dan juga kepada semua orang di kota ini yang menyambut saya dengan sangat hangat sejak hari pertama. Saya akan membawa kasih sayang dan rasa hormat itu bersama saya. Terima kasih untuk semuanya. Masa depan adalah milik Tuhan dan saya siap menghadapi apa pun yang akan datang!" tutup Angelo Meneses.
