Resmi! Semen Padang Tunjuk Nil Maizar di Liga 2 2026/2027 Demi Misi Kembali ke Super League

Nil Maizar resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala Semen Padang FC menghadapi Liga 2 musim 20262027 dengan target membawa Kabau Sirah kembali ke kasta tertinggi. (Instagram @coach_nil70)
JawaPos.com - Semen Padang FC resmi menunjuk Nil Maizar sebagai pelatih kepala untuk menghadapi Liga 2 musim 2026/2027. Keputusan yang diumumkan Presiden Klub Semen Padang FC Andre Rosiade pada Selasa (2/6) malam, itu menjadi langkah awal Kabau Sirah membangun kekuatan baru setelah terdegradasi dari Super League 2025/2026 dengan catatan hanya lima kemenangan dari 34 pertandingan.
Semen Padang FC bergerak cepat menyusun fondasi tim untuk musim depan. Penunjukan Nil Maizar menjadi sinyal keseriusan manajemen dalam menatap target promosi kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
Melalui akun Instagram pribadi, Andre Rosiade mengumumkan langsung sosok yang dipercaya memimpin tim. Nama Nil Maizar dipilih untuk mengawal perjalanan Kabau Sirah di kompetisi Liga 2 2026/2027.
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“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami umumkan pelatih baru untuk Semen Padang FC mengarungi Liga 2 musim 2026/2027 adalah: Coach Nil Maizar,” tulis Andre Rosiade, Presiden Klub Semen Padang FC, di kanal Instagram pribadinya.
Nil Maizar bukan sosok baru bagi sepak bola Sumatera Barat maupun sepak bola nasional. Pelatih asal Ranah Minang tersebut memiliki rekam jejak panjang sebagai pelatih klub dan pernah dipercaya menangani Tim Nasional Indonesia.
Pengalaman itu menjadi salah satu modal utama yang diharapkan mampu mengangkat performa Semen Padang FC. Manajemen membutuhkan figur yang memahami karakter sepak bola daerah sekaligus memiliki pengalaman menghadapi tekanan kompetisi nasional.
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Kehadiran Nil Maizar juga dinilai dapat mempercepat proses pembentukan skuad. Dengan pengalaman yang dimilikinya, dia diharapkan mampu meracik komposisi pemain yang kompetitif untuk bersaing di Liga 2.
Penunjukan ini bukan sekadar pergantian pelatih. Semen Padang FC sedang memulai fase baru setelah menjalani musim yang sangat sulit di kompetisi tertinggi Indonesia.
Semen Padang FC menutup Super League 2025/2026 dengan statistik yang menjadi salah satu penyebab utama degradasi. Dari total 34 pertandingan, Kabau Sirah hanya mampu meraih lima kemenangan, lima hasil imbang, dan menelan 24 kekalahan.
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