Keinginan Terbesar Saddil Ramdani Kembali Gabung Timnas Indonesia

Saddil Ramdani juara Super League bersama Persib Bandung. (Persib Bandung)
JawaPos.com - Penyerang sayap Persib Bandung Saddil Ramdani masuk dalam 23 skuad Timnas Indonesia arahan John Herdman. Timnas Indonesia akan melakoni dua pertandingan FIFA Matchday melawan Oman dan Mozambik pada 5 dan 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta.
Saddil ungkap perasaan kembali dapat panggilan Timnas Indonesia sejak terakhir kali dipanggil pada era Shin Tae-yong 2024. Saddil punya 26 caps di Timnas Indonesia dan mencetak dua gol di Timnas senior Indonesia.
“Saya sangat bersyukur kembali mendapat kepercayaan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Target saya tentu memberikan yang terbaik setiap kesempatan yang diberikan pelatih, bekerja keras di setiap latihan maupun pertandingan,” kata Saddil.
Misi Saddil Ramdani dalam panggilan Timnas Indonesia saat ini membantu hasil maksimal dan membanggakan masyarakat Indonesia. “Membantu tim meraih hasil maksimal untuk membanggakan masyarakat indonesia,” sebutnya.
Pemain kelahiran Raha ini siap menghadapi persaingan sehat di dalam tim. Pada posisi penyerang ia akan memperjuangkan menit bermain lewat kerja keras latihan, bersaing dengan Ole Romeny, Mauro Zijlstra, Ragnar Oratmangoen, Beckham Putra, dan Marselino Ferdinan.
“Persaingan ketat adalah hal yang positif karena membuat setiap pemain termotivasi untuk terus berkembang. Siapa pun yang mendapat kesempatan bermain pasti adalah yang terbaik menurut kebutuhan tim. Terpenting adalah tetap bekerja keras,“ ucapnya.
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