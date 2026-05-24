Saddil Ramdani Wujudkan Mimpi Juara Super League Bersama Persib Bandung

Saddil Ramdani juara Super League bersama Persib Bandung. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com - Saddil Ramdani berhasil meraih mimpinya menjadi juara Super League bersama Persib Bandung usai imbang melawan Persijap Jepara. Laga pekan terakhir tersebut dimainkan di Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (23/5).
Setelah meraih gelar, Saddil Ramdani berbagi perasaannya di sosial media. Dia merasa bangga dengan kerja kerasnya hingga membawa Persib menjadi juara.
”Bandung menjadi saksi bahwa anak Muna mampu berdiri di puncak Liga Indonesia dengan kerja keras, loyalitas, dan hati seorang pejuang,” tulis Saddil Ramdani di Instagram.
Pemain 27 tahun tersebut, juga mewujudkan mimpi seorang pemain asal Sulawesi Tenggara menjadi juara Super League. Dengan prestasi tersebut, Saddil berhasil membuat harum namanya di persepakbolaan Indonesia.
”Bukan hanya tentang trofi, tapi tentang seorang anak Sulawesi Tenggara yang membuat tanah kelahiran bangga dan namanya abadi dalam sejarah Liga 1 Indonesia,” ujar Saddil.
”Berawal dari mimpi sederhana seorang anak Sulawesi Tenggara. Hari ini, dia berdiri di dalam sejarah juara,” imbuh pemain Timnas Indonesia tersebut. Sebuah pesan singkat Saddil yang menegaskan keberhasilannya meraih mimpi untuk jadi juara.
Bojan Hodak mendatangkan Saddil Ramdani untuk menambah kekuatan di sisi sayap. Pelatih asal Kroasia tersebut, lebih sering memainkannya dari bangku cadangan.
Musim ini, Saddil Ramdani bermain sebanyak 25 pertandingan dan 12 laga menjadi starter. Eks pemain Sabah FC tersebut berhasil mengoleksi tiga gol dan satu assist.
Mimpi Saddil Ramdani untuk mendapatkan gelar Super League pertamanya akhirnya terwujud bersama Persib. Kira-kira berapa gelar liga yang bakal dipersembahkannya untuk Maung Bandung? Patut ditunggu.
