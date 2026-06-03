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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 3 Juni 2026 | 16.04 WIB

Update Rumor Persija Jakarta: Jean Mota Dikabarkan Hengkang, Rodrigo Bassani Jadi Opsi Menarik?

Rodrigo Bassani yang memperkuat Bucheon FC 1995 di Korea Selatan dikaitkan dengan Persija Jakarta sebagai calon pengganti Jean Mota. (Instagram @rodrigobassani97)

 

JawaPos.com - Persija Jakarta berpotensi melakukan perubahan besar di sektor gelandang serang untuk musim depan setelah Jean Mota dikabarkan masuk daftar pemain yang akan dilepas.

Di tengah rumor tersebut, nama Rodrigo Bassani mencuat sebagai kandidat kuat pengganti nomor 10 Macan Kemayoran berkat performa impresifnya di Korea Selatan dan status kontraknya yang dinilai masih memungkinkan untuk ditebus.

Kabar perpisahan Jean Mota pertama kali mencuat dari akun pengamat Persija Jakarta, @sepakbola_jakarta1928. Dalam unggahan pada Senin (1/6), disebutkan jika gelandang asal Brasil itu tidak masuk dalam proyeksi skuad musim depan.

"Jean Motta juga akan berpisah dengan Persija. Pemain asing yang fix akan stay Gustavo, Fabio, Van Basty, Paulo Ricardo," tulis akun tersebut.

Rumor itu langsung memicu berbagai spekulasi di kalangan Jakmania terkait sosok yang layak mengisi peran playmaker utama Persija Jakarta. Salah satu nama yang kembali muncul adalah Rodrigo Bassani, pemain yang sempat dikaitkan dengan Macan Kemayoran pada bursa transfer sebelumnya.

Mengapa Rodrigo Bassani Kembali Dikaitkan dengan Persija Jakarta?

Nama Rodrigo Bassani bukan sosok asing bagi sebagian pendukung Persija Jakarta. Gelandang serang asal Brasil itu sempat masuk radar Macan Kemayoran ketika klub mencari pemain kreatif untuk memperkuat lini tengah.

Akun fanbase @westjakarta99 kembali mengangkat nama Bassani dan menilai pemain berusia 28 tahun tersebut cocok mengenakan seragam Persija Jakarta.

"Masih ingatkah Dengan Rodrigo bassani? Beginilah beliau jika memakai Jersey persija aura mahalnya keluar banget dah," tulis akun tersebut.

Peluang Persija Jakarta merekrut Bassani dinilai cukup terbuka. Kontraknya bersama klub Korea Selatan, Bucheon FC 1995, masih berlaku hingga 31 Desember 2026 sehingga transfer permanen masih memungkinkan apabila kedua klub mencapai kesepakatan.

Selain itu, nilai pasar Rodrigo Bassani yang berada di kisaran Rp8,69 miliar dianggap masih realistis untuk pemain dengan kualitas dan pengalaman internasional yang dimilikinya.

Statistik Rodrigo Bassani Buktikan Kualitasnya

Rodrigo Bassani merupakan gelandang serang berkaki kiri yang lahir di São José do Rio Preto, Brasil, pada 17 Oktober 1997. Dengan tinggi badan 1,77 meter, ia dikenal sebagai pemain kreatif yang mampu bermain di belakang striker maupun bergerak lebih melebar untuk membuka ruang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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