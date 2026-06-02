Van Basty Sousa Ungkap Perjalanan Persija di BRI Super League 2025/26, Penuh Pelajaran Berharga

JawaPos.com - Berakhirnya BRI Super League 2025/26 menjadi momen refleksi bagi gelandang Persija Jakarta Van Basty Sousa. Setelah menjalani musim yang panjang dan penuh dinamika, pemain asal Brasil tersebut memilih melihat perjalanan timnya dari sisi positif meski target utama belum berhasil dicapai.

Menurut Van Basty Sousa, musim ini menghadirkan berbagai pengalaman yang memperkaya perjalanan karirnya bersama Macan Kemayoran Persija Jakarta. Tidak hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga tentang bagaimana tim menghadapi tekanan, bangkit dari situasi sulit, dan menjaga kebersamaan hingga kompetisi super league berakhir.

Sepanjang musim super league, lanjut Van Basty Sousa, Persija harus melewati berbagai tantangan. Ada momen ketika tim mampu meraih hasil memuaskan dan mendapat dukungan besar dari suporter. Namun, ada pula periode sulit yang menguji mental seluruh pemain dan staf.

Sousa menilai perjuangan yang dilakukan tim tidak selalu terlihat dari apa yang tersaji di lapangan setiap pekan. Di balik pertandingan, ada proses panjang yang dipenuhi kerja keras, pengorbanan, serta komitmen dari seluruh elemen tim.

"Kami telah sampai di pengujung musim lainnya, dan yang tersisa adalah rasa syukur atas semua yang telah kami alami di dalam dan di luar lapangan. Ada hari-hari penuh perjuangan, menghadapi tantangan, belajar, menjalin persahabatan, dan mencurahkan begitu banyak dedikasi," ujar Sousa.

Pemain berusia 31 tahun itu juga menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sepanjang musim. Mulai dari rekan setim, pelatih, staf klub, keluarga, hingga para suporter yang selalu hadir memberikan semangat.

Menurutnya, dukungan tersebut menjadi salah satu faktor penting yang membuat Persija mampu terus berjuang hingga pertandingan terakhir musim ini.

"Pertama-tama, saya berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan untuk berkompetisi. Saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan setim, staf, para penggemar, keluarga saya, dan semua orang yang mendukung kami sepanjang perjalanan ini," kata Sousa.