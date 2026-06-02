Allano Lima Resmi Tinggalkan Persija Jakarta, Tinggalkan Pesan Haru untuk Jakmania dan Macan Kemayoran

JawaPos.com - Penyerang asal Brasil Allano Lima dipastikan tidak akan melanjutkan karir bersama Persija Jakarta setelah masa kontraknya berakhir pada penghujung musim 2025/26. Kabar perpisahan tersebut disampaikan langsung oleh sang pemain melalui pesan emosional yang ditujukan kepada klub dan para pendukung setia Macan Kemayoran.

Dalam unggahannya, Allano mengaku bahwa meninggalkan Persija menjadi salah satu momen paling berat sepanjang perjalanan karir profesionalnya. Pemain berusia 31 tahun itu menyebut kesempatan mengenakan jersey Persija sebagai sebuah kehormatan yang akan selalu dikenang.

Menurut Allano, dukungan luar biasa dari Jakmania menjadi salah satu alasan dirinya begitu menikmati masa-masa bermain di Jakarta. Sejak hari pertama bergabung, dia merasakan atmosfer dan kecintaan yang diberikan para suporter dalam setiap pertandingan.

“Hari ini saya harus menulis salah satu perpisahan tersulit dalam karier saya. Mengenakan seragam Persija Jakarta adalah suatu kehormatan dan hak istimewa yang akan selalu saya kenang,” tulis Allano.

Kepergian Allano tentu meninggalkan catatan positif. Sepanjang kompetisi BRI Super League 2025/26, dia menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di skuad Persija.

Dari total 29 pertandingan yang dijalani, Allano berhasil mencetak sembilan gol dan sembilan assist. Tidak hanya itu, kontribusinya juga mendapat pengakuan melalui delapan penghargaan Oppo Player of the Match yang diraih sepanjang musim. Catatan tersebut menjadikannya salah satu pemain paling konsisten di lini serang Persija.

Meski harus berpisah, Allano mengungkapkan bahwa sebenarnya ia memiliki keinginan besar untuk tetap bertahan bersama Macan Kemayoran. Namun menurut dia, keputusan akhir terkait masa depannya tidak sepenuhnya berada di tangannya.

Dia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Persija yang telah memberikan kesempatan bermain di Indonesia. Selain itu, Allano mengapresiasi seluruh masyarakat sepak bola Indonesia yang telah menerima kehadirannya dengan hangat selama berkarir di Tanah Air.