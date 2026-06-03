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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 3 Juni 2026 | 14.54 WIB

Dulu Dipilih Aji Santoso untuk Investasi Masa Depan, Kini Bruno MoreiraTinggalkan Warisan di Persebaya Surabaya

Bruno Moreira, winger asal Brasil resmi mengakhiri kebersamaan setelah mencatat 119 penampilan dan 39 gol bersama Persebaya. (Persebaya) - Image

Bruno Moreira, winger asal Brasil resmi mengakhiri kebersamaan setelah mencatat 119 penampilan dan 39 gol bersama Persebaya. (Persebaya)

JawaPos.com - Bruno Moreira resmi mengakhiri kebersamaannya dengan Persebaya Surabaya pada Juni 2026 setelah empat musim penuh kontribusi, gol, dan kepemimpinan di Kota Pahlawan.

Keputusan sang kapten meninggalkan Green Force menandai berakhirnya salah satu kisah pemain asing tersukses dalam sejarah klub, meski manajemen sempat berusaha mempertahankannya dengan tawaran kontrak dan gaji yang lebih tinggi.

Saat kabar perpisahan itu diumumkan, banyak Bonek dan Bonita kembali mengingat bagaimana perjalanan Bruno Moreira dimulai di Surabaya. Nama pemain asal Brasil tersebut pertama kali diperkenalkan Persebaya Surabaya pada Juni 2021 atas rekomendasi langsung pelatih Aji Santoso.

Mengapa Aji Santoso Kepincut Bruno Moreira?

Aji Santoso memiliki alasan khusus saat memilih Bruno Moreira yang kala itu masih berusia 22 tahun. Mantan pelatih Timnas Indonesia itu melihat potensi besar dalam diri winger muda jebolan akademi Santos FC tersebut.

Saat diperkenalkan pada 15 Juni 2021, Bruno menjadi rekrutan asing terakhir Persebaya Surabaya untuk menghadapi Liga 1 musim 2021/2022. Sebelum datang ke Indonesia, dia sudah merasakan atmosfer sepak bola Kolombia bersama Envigado FC dan kompetisi Korea Selatan bersama Ansan Greeners serta Chungnam Asan.

Aji Santoso mengaku sengaja memburu pemain asing berusia muda karena memiliki nilai investasi jangka panjang. Strategi itu terbukti tepat karena Bruno kemudian berkembang menjadi salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki Green Force.

"Kalau dia bagus musim ini bisa jadi untuk musim depan kita tidak perlu repot lagi cari pemain asing, bisa juga nantinya kontrak dengan durasi lebih panjang mungkin," beber Aji Santoso saat itu.

Kedatangan Bruno yang lebih awal juga menjadi keuntungan tersendiri bagi tim pelatih. Aji Santoso memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan latihan taktikal sebelum kompetisi resmi dimulai.

Dari Pemain Muda Menjadi Kapten dan Ikon Klub

Saat pertama datang ke Surabaya, Bruno memilih nomor punggung 99 yang menjadi identitas pribadinya. Nomor tersebut dipilih karena sesuai dengan tahun kelahirannya, yakni 1999.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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