Dulu Dipilih Aji Santoso untuk Investasi Masa Depan, Kini Bruno MoreiraTinggalkan Warisan di Persebaya Surabaya

Bruno Moreira, winger asal Brasil resmi mengakhiri kebersamaan setelah mencatat 119 penampilan dan 39 gol bersama Persebaya. (Persebaya)
JawaPos.com - Bruno Moreira resmi mengakhiri kebersamaannya dengan Persebaya Surabaya pada Juni 2026 setelah empat musim penuh kontribusi, gol, dan kepemimpinan di Kota Pahlawan.
Keputusan sang kapten meninggalkan Green Force menandai berakhirnya salah satu kisah pemain asing tersukses dalam sejarah klub, meski manajemen sempat berusaha mempertahankannya dengan tawaran kontrak dan gaji yang lebih tinggi.
Saat kabar perpisahan itu diumumkan, banyak Bonek dan Bonita kembali mengingat bagaimana perjalanan Bruno Moreira dimulai di Surabaya. Nama pemain asal Brasil tersebut pertama kali diperkenalkan Persebaya Surabaya pada Juni 2021 atas rekomendasi langsung pelatih Aji Santoso.
Baca Juga:5 Bintang Asing Hengkang Sekaligus! Bernardo Tavares Mulai Cuci Gudang, Persebaya Surabaya Siapkan Wajah Baru
Aji Santoso memiliki alasan khusus saat memilih Bruno Moreira yang kala itu masih berusia 22 tahun. Mantan pelatih Timnas Indonesia itu melihat potensi besar dalam diri winger muda jebolan akademi Santos FC tersebut.
Saat diperkenalkan pada 15 Juni 2021, Bruno menjadi rekrutan asing terakhir Persebaya Surabaya untuk menghadapi Liga 1 musim 2021/2022. Sebelum datang ke Indonesia, dia sudah merasakan atmosfer sepak bola Kolombia bersama Envigado FC dan kompetisi Korea Selatan bersama Ansan Greeners serta Chungnam Asan.
Aji Santoso mengaku sengaja memburu pemain asing berusia muda karena memiliki nilai investasi jangka panjang. Strategi itu terbukti tepat karena Bruno kemudian berkembang menjadi salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki Green Force.
Baca Juga:Ditikung Klub Kuwait? Rumor Transfer Patrick Robson ke Persib Bandung Mendadak Terancam Batal
"Kalau dia bagus musim ini bisa jadi untuk musim depan kita tidak perlu repot lagi cari pemain asing, bisa juga nantinya kontrak dengan durasi lebih panjang mungkin," beber Aji Santoso saat itu.
Kedatangan Bruno yang lebih awal juga menjadi keuntungan tersendiri bagi tim pelatih. Aji Santoso memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan latihan taktikal sebelum kompetisi resmi dimulai.
Saat pertama datang ke Surabaya, Bruno memilih nomor punggung 99 yang menjadi identitas pribadinya. Nomor tersebut dipilih karena sesuai dengan tahun kelahirannya, yakni 1999.
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya
Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama
Ada Pemain Bali United yang Dirumorkan Gabung Persebaya Surabaya Musim Depan, Bonek Sebutkan 3 Nama Termasuk Irfan Jaya
Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan
Harga BBM Pertamina Nonsubsidi Terbaru Per 1 Juni 2026, Dex Series Turun, Pertamax Turbo Naik
Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan