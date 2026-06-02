Finis Peringkat 4, Persebaya Siap Evaluasi Skuad dan Sambut Tantangan Lebih Berat Musim Depan

JawaPos.com - Persebaya Surabaya menutup perjalanan di BRI Super League 2025/26 dengan hasil yang cukup memuaskan. Tim berjuluk Green Force itu mengamankan posisi keempat klasemen akhir setelah mengoleksi 58 poin dari 34 pertandingan yang dijalani sepanjang musim.

Perolehan tersebut diraih lewat catatan 16 kemenangan, 10 hasil imbang, dan delapan kekalahan. Capaian finis di empat besar menjadi langkah positif bagi Persebaya yang dalam beberapa musim terakhir terus berupaya kembali bersaing di papan atas kompetisi nasional.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai posisi keempat memiliki arti penting bagi tim dan para pendukung. Menurut dia, finis lebih tinggi di klasemen merupakan bukti kerja keras seluruh elemen tim selama satu musim penuh.

“Finis di posisi empat tentu lebih baik daripada posisi lima. Jika kita finis di posisi empat, itu menunjukkan bahwa kami melakukan pekerjaan yang bagus dan membuat suporter bahagia,” ujar Tavares.

Meski demikian, pelatih asal Portugal tersebut menegaskan bahwa Persebaya tidak ingin cepat berpuas diri. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan sebagai persiapan menghadapi musim berikutnya yang diprediksi akan lebih kompetitif.

Tavares mengatakan manajemen dan tim pelatih akan menganalisis berbagai aspek, termasuk kebutuhan pemain baru. Namun, proses perekrutan tetap akan disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi klub.

“Kami harus menganalisis semuanya. Mengenai transfer, kami akan mencari yang terbaik untuk tim sesuai dengan apa yang dimungkinkan oleh manajemen,” kata bernardo Tavares.

Musim depan juga akan menghadirkan tantangan yang lebih besar bagi Persebaya. Karena itu, kedalaman skuad dan konsistensi permainan menjadi dua aspek yang perlu mendapat perhatian khusus.