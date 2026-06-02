Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Rabu, 3 Juni 2026 | 03.00 WIB

Finis Peringkat 4, Persebaya Siap Evaluasi Skuad dan Sambut Tantangan Lebih Berat Musim Depan

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. (Persebaya) - Image

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. (Persebaya)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya menutup perjalanan di BRI Super League 2025/26 dengan hasil yang cukup memuaskan. Tim berjuluk Green Force itu mengamankan posisi keempat klasemen akhir setelah mengoleksi 58 poin dari 34 pertandingan yang dijalani sepanjang musim.

Perolehan tersebut diraih lewat catatan 16 kemenangan, 10 hasil imbang, dan delapan kekalahan. Capaian finis di empat besar menjadi langkah positif bagi Persebaya yang dalam beberapa musim terakhir terus berupaya kembali bersaing di papan atas kompetisi nasional.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai posisi keempat memiliki arti penting bagi tim dan para pendukung. Menurut dia, finis lebih tinggi di klasemen merupakan bukti kerja keras seluruh elemen tim selama satu musim penuh.

“Finis di posisi empat tentu lebih baik daripada posisi lima. Jika kita finis di posisi empat, itu menunjukkan bahwa kami melakukan pekerjaan yang bagus dan membuat suporter bahagia,” ujar Tavares.

Meski demikian, pelatih asal Portugal tersebut menegaskan bahwa Persebaya tidak ingin cepat berpuas diri. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan sebagai persiapan menghadapi musim berikutnya yang diprediksi akan lebih kompetitif.

Tavares mengatakan manajemen dan tim pelatih akan menganalisis berbagai aspek, termasuk kebutuhan pemain baru. Namun, proses perekrutan tetap akan disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi klub.

“Kami harus menganalisis semuanya. Mengenai transfer, kami akan mencari yang terbaik untuk tim sesuai dengan apa yang dimungkinkan oleh manajemen,” kata bernardo Tavares.

Musim depan juga akan menghadirkan tantangan yang lebih besar bagi Persebaya. Karena itu, kedalaman skuad dan konsistensi permainan menjadi dua aspek yang perlu mendapat perhatian khusus.

Meski banyak pendukung berharap tim bisa berbicara lebih jauh dalam perebutan gelar, Tavares memilih tetap realistis. Dia menegaskan bahwa target utama tim adalah fokus memenangkan setiap pertandingan yang dihadapi.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Untaian Doa Bonek dan Bonita Iringi Kepergian Bruno Moreira, Kapten Persebaya Surabaya Wariskan Sejarah - Image
Sepak Bola Indonesia

Untaian Doa Bonek dan Bonita Iringi Kepergian Bruno Moreira, Kapten Persebaya Surabaya Wariskan Sejarah

Rabu, 3 Juni 2026 | 02.52 WIB

Tak Puas Beli Dua Penyerang, Persebaya Boyong Eks Striker Timnas Kongo! - Image
Sepak Bola Indonesia

Tak Puas Beli Dua Penyerang, Persebaya Boyong Eks Striker Timnas Kongo!

Rabu, 3 Juni 2026 | 00.55 WIB

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama - Image
Sepak Bola Indonesia

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama

Selasa, 2 Juni 2026 | 19.49 WIB

Terpopuler

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions - Image
1

Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions

2

Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap

3

Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali

4

3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!

5

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

8

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore