Finis Peringkat 4, Persebaya Siap Evaluasi Skuad dan Sambut Tantangan Lebih Berat Musim Depan

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya menutup perjalanan di BRI Super League 2025/26 dengan hasil yang cukup memuaskan. Tim berjuluk Green Force itu mengamankan posisi keempat klasemen akhir setelah mengoleksi 58 poin dari 34 pertandingan yang dijalani sepanjang musim.
Perolehan tersebut diraih lewat catatan 16 kemenangan, 10 hasil imbang, dan delapan kekalahan. Capaian finis di empat besar menjadi langkah positif bagi Persebaya yang dalam beberapa musim terakhir terus berupaya kembali bersaing di papan atas kompetisi nasional.
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai posisi keempat memiliki arti penting bagi tim dan para pendukung. Menurut dia, finis lebih tinggi di klasemen merupakan bukti kerja keras seluruh elemen tim selama satu musim penuh.
Baca Juga:Allano Lima Resmi Tinggalkan Persija Jakarta, Tinggalkan Pesan Haru untuk Jakmania dan Macan Kemayoran
“Finis di posisi empat tentu lebih baik daripada posisi lima. Jika kita finis di posisi empat, itu menunjukkan bahwa kami melakukan pekerjaan yang bagus dan membuat suporter bahagia,” ujar Tavares.
Meski demikian, pelatih asal Portugal tersebut menegaskan bahwa Persebaya tidak ingin cepat berpuas diri. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan sebagai persiapan menghadapi musim berikutnya yang diprediksi akan lebih kompetitif.
Tavares mengatakan manajemen dan tim pelatih akan menganalisis berbagai aspek, termasuk kebutuhan pemain baru. Namun, proses perekrutan tetap akan disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi klub.
Baca Juga:Perjalanan Sandy Walsh di Timnas Indonesia: Dari Mimpi 2017 hingga Raih Tiga Trofi Liga Thailand
“Kami harus menganalisis semuanya. Mengenai transfer, kami akan mencari yang terbaik untuk tim sesuai dengan apa yang dimungkinkan oleh manajemen,” kata bernardo Tavares.
Musim depan juga akan menghadirkan tantangan yang lebih besar bagi Persebaya. Karena itu, kedalaman skuad dan konsistensi permainan menjadi dua aspek yang perlu mendapat perhatian khusus.
Meski banyak pendukung berharap tim bisa berbicara lebih jauh dalam perebutan gelar, Tavares memilih tetap realistis. Dia menegaskan bahwa target utama tim adalah fokus memenangkan setiap pertandingan yang dihadapi.
Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions
Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap
Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa