Mengenang Gol Debut Bruno Moreira, Gol Penutup Pesta Persebaya Surabaya ke Gawang Persipura Jayapura

JawaPos.com - Bruno Moreira mencetak gol debut untuk Persebaya Surabaya saat menutup kemenangan 3-1 atas Persipura Jayapura pada pekan ketujuh Liga 1 2021/2022 di Stadion Maguwoharjo. Gol pada menit ke-80 itu menjadi awal perjalanan manis sang winger Brasil yang kemudian menjelma menjadi kapten, ikon, sekaligus salah satu pemain asing terbaik dalam sejarah Green Force sebelum memutuskan hengkang pada Selasa (2/6).

Empat tahun setelah momen tersebut, Bruno Moreira resmi mengakhiri kebersamaannya dengan Persebaya Surabaya. Keputusan itu menandai berakhirnya kisah panjang yang dipenuhi gol, assist, kepemimpinan, dan ikatan emosional yang kuat dengan Bonek serta Bonita.

Bagaimana Gol Debut Bruno Moreira Menjadi Awal Kisah Besar? Gol debut Bruno Moreira tercipta dalam laga Persipura Jayapura kontra Persebaya Surabaya pada musim 2021/2022. Saat itu Green Force yang dilatih Aji Santoso berhasil membalikkan keadaan dan menang 3-1 setelah sempat tertinggal lebih dahulu.

Persipura Jayapura membuka keunggulan melalui Ricky Kayame pada menit ke-53. Namun Persebaya Surabaya merespons lewat gol Jose Wilkson menit ke-63 dan Taisei Marukawa menit ke-70 sebelum Bruno Moreira menyempurnakan kemenangan melalui gol pada menit ke-80.

Gol tersebut bukan sekadar penutup pesta kemenangan Green Force. Momen itu menjadi titik awal perjalanan pemain kelahiran Cajamar, Brasil, yang kemudian berkembang menjadi salah satu figur paling berpengaruh di skuad Persebaya Surabaya dalam beberapa musim berikutnya.

Saat pertama kali datang, Bruno masih berusia 22 tahun dan berstatus pemain asing yang harus beradaptasi dengan sepak bola Indonesia. Tidak banyak yang menyangka gol debut ke gawang Persipura Jayapura akan menjadi pembuka dari ratusan momen berkesan yang tercipta setelahnya.

Seberapa Besar Kontribusi Bruno Moreira untuk Persebaya Surabaya? Selama dua periode membela Persebaya Surabaya pada musim 2021/2022 dan 2023 hingga 2026, Bruno Moreira mencatatkan 119 penampilan resmi. Dari jumlah tersebut, ia mengoleksi 39 gol dan 18 assist.

Produktivitasnya terus meningkat dari musim ke musim. Pada musim 2021/2022, Bruno mencetak tujuh gol dan tiga assist dari 29 pertandingan dengan total 2.538 menit bermain. Ketika kembali memperkuat Persebaya Surabaya pada musim 2023/2024, kontribusinya langsung terasa dengan torehan 10 gol dan empat assist dari 31 laga.