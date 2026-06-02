Untaian Doa Bonek dan Bonita Iringi Kepergian Bruno Moreira, Kapten Persebaya Surabaya Wariskan Sejarah

Bruno Moreira mengucapkan salam perpisahan kepada Bonek dan Bonita setelah empat musim membela Persebaya Surabaya dengan torehan 39 gol dan 18 assist. (Persebaya)
JawaPos.com — Bruno Moreira resmi mengakhiri perjalanannya bersama Persebaya Surabaya pada Selasa (2/6/2026) setelah empat musim penuh kenangan bersama Green Force. Keputusan sang kapten meninggalkan Surabaya memicu gelombang doa, ucapan terima kasih, dan harapan terbaik dari Bonek dan Bonita yang selama ini menjadi saksi perjuangannya dalam 119 pertandingan resmi.
Selama empat musim membela Persebaya Surabaya, Bruno Moreira bukan sekadar pemain asing biasa.
Penyerang asal Brasil itu menjelma menjadi pemimpin di lapangan, ikon perjuangan tim, sekaligus sosok yang memiliki hubungan emosional kuat dengan para suporter.
Keputusan Bruno meninggalkan Persebaya Surabaya sebenarnya bukan karena faktor finansial.
Berdasarkan informasi yang didapatkan JawaPos.com, pemain berusia 27 tahun tersebut memilih melanjutkan karier di luar Indonesia demi mengejar tantangan baru yang dianggap lebih sesuai dengan target kariernya.
Bruno Moreira memiliki tiga alasan utama di balik keputusannya meninggalkan Persebaya Surabaya. Pertama, ia memilih melanjutkan karier di luar negeri setelah menghabiskan empat musim berkesan bersama Green Force.
Alasan kedua berkaitan dengan ambisinya bermain di kompetisi level tertinggi Asia, yakni ACL Elite.
Saat ini tidak ada satu pun klub Indonesia yang tampil di kompetisi tersebut sehingga kesempatan Bruno untuk mewujudkan impian itu harus dicari di luar negeri.
Menariknya, faktor ekonomi bukan penyebab kepergian sang kapten.
