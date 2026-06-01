Rayhan Hannan Bersinar di Laga Penutup Persija Jakarta, Bagaimana Peluangnya Musim Depan?

JawaPos.com - Persija Jakarta menutup perjalanan mereka di Super League 2025/2026 dengan hasil positif setelah mengalahkan Semen Padang FC 3-0 di Jakarta International Stadium, Sabtu (23/5).

Selain kemenangan meyakinkan tersebut, pertandingan terakhir musim ini juga menjadi panggung bagi gelandang muda Persija, Rayhan Hannan.

Pemain berusia muda itu tampil impresif sepanjang laga dan berperan besar dalam mengendalikan permainan Macan Kemayoran.

Berkat performanya yang konsisten sejak menit awal hingga akhir pertandingan, Hannan dinobatkan sebagai Oppo Player of the Match.

Keberadaan Hannan di lini tengah memberikan keseimbangan bagi permainan Persija. Ia aktif membantu membangun serangan sekaligus terlibat dalam upaya menekan lawan saat kehilangan bola.

Mobilitas dan kerja kerasnya membuat Persija mampu menguasai jalannya pertandingan.

Penampilan apik Hannan semakin lengkap dengan kontribusinya pada gol ketiga Persija.

Dalam sebuah situasi di area penalti, ia berhasil mengalirkan bola kepada Emaxwell Souza yang kemudian menyelesaikannya dengan tendangan kaki kanan. Gol tersebut memastikan kemenangan 3-0 bagi Persija sekaligus menjadi penutup manis musim ini.