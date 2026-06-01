Rayhan Hannan Bersinar di Laga Penutup Persija Jakarta, Bagaimana Peluangnya Musim Depan?

Pemain Persija Jakarta Muhammad Rayhan Hannan saat pertandingan melawan gawang Semen Padang di Indonesia Super League di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Sabtu (23/5/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Persija Jakarta menutup perjalanan mereka di Super League 2025/2026 dengan hasil positif setelah mengalahkan Semen Padang FC 3-0 di Jakarta International Stadium, Sabtu (23/5).
Selain kemenangan meyakinkan tersebut, pertandingan terakhir musim ini juga menjadi panggung bagi gelandang muda Persija, Rayhan Hannan.
Pemain berusia muda itu tampil impresif sepanjang laga dan berperan besar dalam mengendalikan permainan Macan Kemayoran.
Berkat performanya yang konsisten sejak menit awal hingga akhir pertandingan, Hannan dinobatkan sebagai Oppo Player of the Match.
Baca Juga:Jordi Amat Sebut Persija Tim Sepak Bola Terbaik di Indonesia meski Gagal Juara Super League
Keberadaan Hannan di lini tengah memberikan keseimbangan bagi permainan Persija. Ia aktif membantu membangun serangan sekaligus terlibat dalam upaya menekan lawan saat kehilangan bola.
Mobilitas dan kerja kerasnya membuat Persija mampu menguasai jalannya pertandingan.
Penampilan apik Hannan semakin lengkap dengan kontribusinya pada gol ketiga Persija.
Baca Juga:Kabar Gembira untuk Jakmania, Fabio Calonego Perpanjang Kontrak dan Siap Hadapi Musim Baru bersama Persija Jakarta
Dalam sebuah situasi di area penalti, ia berhasil mengalirkan bola kepada Emaxwell Souza yang kemudian menyelesaikannya dengan tendangan kaki kanan. Gol tersebut memastikan kemenangan 3-0 bagi Persija sekaligus menjadi penutup manis musim ini.
Usai pertandingan, Hannan mengaku bersyukur atas pencapaiannya bersama tim. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan setim, keluarga, dan semua pihak yang terus memberikan dukungan sepanjang musim.
Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions
Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap
Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa