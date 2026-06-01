Paulo Ricardo Resmi Perpanjang Kontrak di Persija Jakarta, Macan Kemayoran Pertahankan Tembok Pertahanan Asal Brasil

JawaPos.com - Persija Jakarta memastikan salah satu pemain pentingnya akan tetap menjadi bagian dari skuad untuk musim depan. Bek tengah asal Brasil Paulo Ricardo resmi menandatangani kontrak baru yang membuatnya tetap berseragam Macan Kemayoran dalam menghadapi kompetisi super league musim 2026/2027.

Kabar ini menjadi angin segar bagi para pendukung Persija, terutama Jakmania yang menilai Paulo Ricardo sebagai salah satu pemain paling konsisten sejak bergabung dengan klub. Keputusan manajemen untuk mempertahankan sang pemain menunjukkan kepercayaan besar terhadap kualitas dan kontribusinya di sektor pertahanan selama super league.

Paulo Ricardo bergabung dengan Persija pada awal tahun 2026 setelah sebelumnya memperkuat klub Finlandia, KuPS. Kehadirannya langsung memberikan dampak positif bagi lini belakang tim. Dengan pengalaman bermain di berbagai kompetisi internasional, bek berusia 31 tahun itu mampu menghadirkan ketenangan sekaligus kepemimpinan di area pertahanan.

Selama karir profesionalnya, Paulo Ricardo telah memperkuat sejumlah klub di Brasil, Swiss, Finlandia, hingga Timur Tengah. Ia pernah membela Santos FC, FC Sion, Fluminense, Goiás, Figueirense, KuPS, Al-Hazem, dan Al Orooba sebelum akhirnya berlabuh di Indonesia bersama Persija Jakarta.

Memiliki tinggi badan hampir 1,90 meter, Paulo Ricardo dikenal kuat dalam duel udara dan memiliki kemampuan membaca permainan yang baik. Karakteristik tersebut membuatnya menjadi sosok penting dalam menjaga keseimbangan pertahanan tim.

Perpanjangan kontrak ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Persija ingin mempertahankan fondasi skuad yang sudah terbentuk. Klub asal ibu kota itu tengah mempersiapkan diri untuk bersaing di papan atas kompetisi musim depan dan membutuhkan pemain-pemain berpengalaman untuk mencapai target tersebut.

Dalam pernyataannya, Paulo Ricardo mengaku senang dapat melanjutkan karir bersama Persija. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada para suporter yang selama ini memberikan dukungan penuh sejak dirinya bergabung.

"Saya sangat senang bisa melanjutkan perjalanan bersama Persija. Terima kasih atas dukungan luar biasa dari Jakmania. Saya akan terus memberikan yang terbaik untuk klub ini," ujar Paulo Ricardo.