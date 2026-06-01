Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 2 Juni 2026 | 00.07 WIB

Paulo Ricardo Resmi Perpanjang Kontrak di Persija Jakarta, Macan Kemayoran Pertahankan Tembok Pertahanan Asal Brasil

Bek Persija Paulo Ricardo. (Istimewa) - Image

Bek Persija Paulo Ricardo. (Istimewa)

JawaPos.com - Persija Jakarta memastikan salah satu pemain pentingnya akan tetap menjadi bagian dari skuad untuk musim depan. Bek tengah asal Brasil Paulo Ricardo resmi menandatangani kontrak baru yang membuatnya tetap berseragam Macan Kemayoran dalam menghadapi kompetisi super league musim 2026/2027.

Kabar ini menjadi angin segar bagi para pendukung Persija, terutama Jakmania yang menilai Paulo Ricardo sebagai salah satu pemain paling konsisten sejak bergabung dengan klub. Keputusan manajemen untuk mempertahankan sang pemain menunjukkan kepercayaan besar terhadap kualitas dan kontribusinya di sektor pertahanan selama super league.

Paulo Ricardo bergabung dengan Persija pada awal tahun 2026 setelah sebelumnya memperkuat klub Finlandia, KuPS. Kehadirannya langsung memberikan dampak positif bagi lini belakang tim. Dengan pengalaman bermain di berbagai kompetisi internasional, bek berusia 31 tahun itu mampu menghadirkan ketenangan sekaligus kepemimpinan di area pertahanan.

Selama karir profesionalnya, Paulo Ricardo telah memperkuat sejumlah klub di Brasil, Swiss, Finlandia, hingga Timur Tengah. Ia pernah membela Santos FC, FC Sion, Fluminense, Goiás, Figueirense, KuPS, Al-Hazem, dan Al Orooba sebelum akhirnya berlabuh di Indonesia bersama Persija Jakarta.

Memiliki tinggi badan hampir 1,90 meter, Paulo Ricardo dikenal kuat dalam duel udara dan memiliki kemampuan membaca permainan yang baik. Karakteristik tersebut membuatnya menjadi sosok penting dalam menjaga keseimbangan pertahanan tim.

Perpanjangan kontrak ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Persija ingin mempertahankan fondasi skuad yang sudah terbentuk. Klub asal ibu kota itu tengah mempersiapkan diri untuk bersaing di papan atas kompetisi musim depan dan membutuhkan pemain-pemain berpengalaman untuk mencapai target tersebut.

Dalam pernyataannya, Paulo Ricardo mengaku senang dapat melanjutkan karir bersama Persija. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada para suporter yang selama ini memberikan dukungan penuh sejak dirinya bergabung.

"Saya sangat senang bisa melanjutkan perjalanan bersama Persija. Terima kasih atas dukungan luar biasa dari Jakmania. Saya akan terus memberikan yang terbaik untuk klub ini," ujar Paulo Ricardo.

Dukungan suporter memang menjadi salah satu faktor yang membuat pemain asal Laguna, Brasil, tersebut merasa nyaman berada di Jakarta. Atmosfer pertandingan yang diciptakan Jakmania di stadion dinilai memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal di lapangan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Kabar Gembira untuk Jakmania, Fabio Calonego Perpanjang Kontrak dan Siap Hadapi Musim Baru bersama Persija Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Kabar Gembira untuk Jakmania, Fabio Calonego Perpanjang Kontrak dan Siap Hadapi Musim Baru bersama Persija Jakarta

Senin, 1 Juni 2026 | 23.53 WIB

Mimpi Striker Persija Jakarta Terwujud! Eksel Runtukahu Bakal Habis-habisan Demi Rebut Tempat di Timnas Indonesia - Image
Sepak Bola Indonesia

Mimpi Striker Persija Jakarta Terwujud! Eksel Runtukahu Bakal Habis-habisan Demi Rebut Tempat di Timnas Indonesia

Senin, 1 Juni 2026 | 18.29 WIB

Dirilis! Ini Skuad Timnas Indonesia Hadapi Oman dan Mozambik, Persija Jakarta Sumbang Pemain Terbanyak - Image
Sepak Bola Indonesia

Dirilis! Ini Skuad Timnas Indonesia Hadapi Oman dan Mozambik, Persija Jakarta Sumbang Pemain Terbanyak

Senin, 1 Juni 2026 | 16.12 WIB

Terpopuler

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis - Image
1

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

2

Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions

3

Link Live Streaming PSG vs Arsenal Malam Ini Final Liga Champions, Siaran Langsung Jam Berapa dan Tayang di TV Mana?

4

3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis

7

Bicara Kartu Merah: Arema FC Paling Brutal, Semua Perlu Belajar dari Borneo FC!

8

Berikut 3 Bek yang Dirumorkan Merapat ke Persebaya Surabaya! Ada Yusuf Meilana Hingga Bek Tengah Brasil

9

Prediksi Final Liga Champions 2026: PSG vs Arsenal, Les Parisiens Diunggulkan, The Gunners Butuh Keajaiban

10

Persib Bandung Ungkap Penyebab Masuk Daftar Banned FIFA, Bukan Tunggakan Gaji! 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore