Kabar Gembira untuk Jakmania, Fabio Calonego Perpanjang Kontrak dan Siap Hadapi Musim Baru bersama Persija Jakarta

JawaPos.com - Kabar positif datang bagi Persija Jakarta dan para pendukung setianya. Gelandang asal Brasil, Fabio Calonego, dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang masa baktinya bersama tim berjuluk Macan Kemayoran.

Meski belum ada pengumuman resmi dari manajemen klub terkait durasi kontrak terbaru, kesepakatan antara kedua belah pihak disebut sudah tercapai. Dengan demikian, Fabio akan tetap menjadi bagian dari skuad Persija untuk menghadapi kompetisi musim mendatang.

Keputusan mempertahankan Fabio Calonego dinilai sebagai langkah penting bagi Persija dan The Jakmania. Sejak bergabung dengan klub ibu kota pada pertengahan 2025, pemain bernama lengkap Fabio da Silva Calonego itu berhasil menunjukkan perannya sebagai salah satu pengatur keseimbangan permainan di lini tengah.

Pemain berusia 28 tahun tersebut beroperasi sebagai gelandang bertahan. Namun, kemampuannya tidak hanya terbatas pada aspek defensif.

Fabio juga mampu membantu proses distribusi bola dari lini belakang ke depan, sekaligus menjaga ritme permainan tim ketika berada dalam tekanan lawan.

Selama memperkuat Persija, Fabio tampil konsisten dan menjadi salah satu pemain yang cukup sering mendapatkan kepercayaan dari tim pelatih.

Pengalamannya bermain di sejumlah klub Brasil sebelum berkarier di Indonesia menjadi modal berharga yang ia bawa ke dalam skuad Persija.

Berdasarkan data statistik yang tersedia, Fabio telah mencatatkan puluhan penampilan bersama Persija dan ikut berkontribusi dalam beberapa gol.