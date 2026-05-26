Francisco Rivera Terima Kasih ke Bonek Setelah Persebaya Surabaya Jalani Musim Penuh Perjuangan

JawaPos.com - Francisco Rivera sudah menyelesaikan musim 2025/2026 bersama Persebaya Surabaya. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Bonek dan Bonita yang sudah setia mendukung.

Melalui sosial media, Francisco Rivera menuliskan bahwa musim 2025/2026 merupakan musim yang penuh perjuangan bagi Persebaya. Namun, Bonek dan Bonita selalu mendukung Green Force dalam setiap perjuangannya.

"25/26 Musim lain, di mana kita berjuang hingga akhir. Terima kasih Bonek dan Bonita, karena selalu mendukung kami," tulis Francisco Rivera di Instagram.

Musim penuh perjuangan bagi Francisco Rivera Bagi Francisco Rivera, Persebaya menjalani musim 2025/2026 dengan selalu berjuang hingga akhir. Perjuangan itu dimulai di awal musim ini, saat Persebaya menunjuk Eduardo Perez sebagai pelatih baru menggantikan Paul Munster.

Kedatangan pelatih asal Spanyol tersebut diikuti dengan berbagai kritik dari Bonek yang mempertanyakan rekam jejaknya sebagai pelatih yang kurang mentereng. Ternyata yang dikhawatirkan Bonek jadi kenyataan, Persebaya mengalami tiga kekalahan, empat hasil imbang, dan empat kemenangan dari permainan yang kurang memuaskan.

Sebagai seorang gelandang serang, permainan Rivera juga tidak bisa berkembang. Bersama Eduardo Perez, dia hanya menciptakan tiga gol dan tiga assist.

Setelah hengkangnya Eduardo Perez, Uston Nawawi menjadi pelatih sementara. Di tangan legenda klub tersebut, Persebaya tidak pernah kalah dengan hasil dua kemenangan dan tiga kemenangan.

Lalu, manajemen Persebaya mendatangkan Bernardo Tavares yang diharapkan sebagai penyelamat. Empat pertandingan awal, dia mampu membawa Persebaya tidak terkalahkan.