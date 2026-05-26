Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 27 Mei 2026 | 01.31 WIB

Francisco Rivera Terima Kasih ke Bonek Setelah Persebaya Surabaya Jalani Musim Penuh Perjuangan

Francisco Rivera menjadi wakil Persebaya Surabaya dalam daftar Best XI Super League 2025/2026. (Persebaya) - Image

Francisco Rivera menjadi wakil Persebaya Surabaya dalam daftar Best XI Super League 2025/2026. (Persebaya)

JawaPos.com - Francisco Rivera sudah menyelesaikan musim 2025/2026 bersama Persebaya Surabaya. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Bonek dan Bonita yang sudah setia mendukung.

Melalui sosial media, Francisco Rivera menuliskan bahwa musim 2025/2026 merupakan musim yang penuh perjuangan bagi Persebaya. Namun, Bonek dan Bonita selalu mendukung Green Force dalam setiap perjuangannya.

"25/26 Musim lain, di mana kita berjuang hingga akhir. Terima kasih Bonek dan Bonita, karena selalu mendukung kami," tulis Francisco Rivera di Instagram.

Musim penuh perjuangan bagi Francisco Rivera

Bagi Francisco Rivera, Persebaya menjalani musim 2025/2026 dengan selalu berjuang hingga akhir. Perjuangan itu dimulai di awal musim ini, saat Persebaya menunjuk Eduardo Perez sebagai pelatih baru menggantikan Paul Munster.

Kedatangan pelatih asal Spanyol tersebut diikuti dengan berbagai kritik dari Bonek yang mempertanyakan rekam jejaknya sebagai pelatih yang kurang mentereng. Ternyata yang dikhawatirkan Bonek jadi kenyataan, Persebaya mengalami tiga kekalahan, empat hasil imbang, dan empat kemenangan dari permainan yang kurang memuaskan.

Sebagai seorang gelandang serang, permainan Rivera juga tidak bisa berkembang. Bersama Eduardo Perez, dia hanya menciptakan tiga gol dan tiga assist.

Setelah hengkangnya Eduardo Perez, Uston Nawawi menjadi pelatih sementara. Di tangan legenda klub tersebut, Persebaya tidak pernah kalah dengan hasil dua kemenangan dan tiga kemenangan.

Lalu, manajemen Persebaya mendatangkan Bernardo Tavares yang diharapkan sebagai penyelamat. Empat pertandingan awal, dia mampu membawa Persebaya tidak terkalahkan.

Di sisa enam pertandingan, Persebaya menunjukkan performa terbaiknya. Lima kemenangan dan satu hasil imbang menjadi bukti bahwa anak asuhan Bernardo Tavares sudah paham skema permainan pelatih asal Portugal tersebut.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Persebaya Selangkah Lagi Amankan Alex Martins! Trio Maut Bersama Rivera dan Gali Freitas Bikin Ngeri - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Selangkah Lagi Amankan Alex Martins! Trio Maut Bersama Rivera dan Gali Freitas Bikin Ngeri

Selasa, 26 Mei 2026 | 20.58 WIB

Sisi Lain Francisco Rivera! Playmaker Persebaya Surabaya Ini Setia Dampingi Istri dan Betah Tinggal di Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Sisi Lain Francisco Rivera! Playmaker Persebaya Surabaya Ini Setia Dampingi Istri dan Betah Tinggal di Surabaya

Senin, 25 Mei 2026 | 23.38 WIB

Resmi! Arief Catur dan Francisco Rivera Masuk Best XI Super League 2025/2026, Bukti Konsistensi Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Resmi! Arief Catur dan Francisco Rivera Masuk Best XI Super League 2025/2026, Bukti Konsistensi Persebaya Surabaya

Minggu, 24 Mei 2026 | 01.30 WIB

Terpopuler

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya? - Image
1

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

5

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

6

13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang

9

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore