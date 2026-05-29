Stadion GBK Jadi Venue Semifinal dan Final Piala AFF ASEAN 2026, Ini Rencana PSSI

JawaPos.com - PSSI resmi menunjuk Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, sebagai venue babak semifinal dan final Piala ASEAN 2026 apabila Timnas Indonesia berhasil melangkah ke fase tersebut.

Keputusan ini menjadi kabar positif bagi suporter Garuda yang berharap Timnas Indonesia bisa tampil maksimal dengan dukungan puluhan ribu penonton di stadion terbesar Tanah Air itu.

Sebelumnya, PSSI lebih dulu mengumumkan Stadion Pakansari, Bogor, sebagai lokasi pertandingan fase grup. Stadion tersebut akan digunakan saat Indonesia menghadapi Vietnam dan Kamboja pada babak penyisihan grup turnamen regional Asia Tenggara tersebut.

Pemilihan GBK dinilai menjadi langkah strategis mengingat atmosfer stadion yang dikenal mampu memberikan tekanan besar kepada lawan. Selain itu, fasilitas dan pengalaman GBK dalam menggelar pertandingan internasional juga menjadi pertimbangan utama federasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, Stadion Gelora Bung Karno memang sering menjadi kandang utama Timnas Indonesia di berbagai ajang penting. Dukungan suporter yang memenuhi tribun kerap menjadi energi tambahan bagi skuad Garuda saat bermain di kandang sendiri.

Sementara itu, penggunaan Stadion Pakansari untuk fase grup dianggap cukup ideal karena faktor kesiapan stadion serta jadwal penggunaan GBK yang padat. Dengan pembagian venue tersebut, PSSI berharap penyelenggaraan turnamen dapat berjalan lebih optimal.

Piala AFF ASEAN 2026 sendiri diprediksi akan berlangsung sengit. Sejumlah negara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia diperkirakan kembali menjadi pesaing utama Indonesia dalam perebutan gelar juara.

Bagi Timnas Indonesia, peluang bermain di semifinal maupun final di GBK tentu menjadi motivasi tambahan. Bermain di depan puluhan ribu pendukung sendiri bisa menjadi keuntungan penting dalam upaya meraih hasil maksimal.