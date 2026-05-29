Ditinggal Patricio Matricardi? Persib Bandung Terancam Kehilangan Tembok Kokoh ke Lion City Sailors FC

Patricio Matricardi tampil konsisten bersama Persib Bandung musim ini dan kini dirumorkan diminati Lion City Sailors FC dari Singapura. (Persib)
JawaPos.com — Persib Bandung terancam kehilangan bek andalan asal Argentina, Patricio Matricardi, yang dikabarkan masuk radar klub elite Singapura, Lion City Sailors FC. Rumor ini muncul jelang berakhirnya kontrak sejumlah pemain asing Maung Bandung pada 31 Mei 2026 dan membuat manajemen PT Persib Bandung Bermartabat berada dalam situasi krusial menghadapi musim depan.
Gelombang evaluasi besar-besaran memang sedang melanda skuad Persib Bandung usai kompetisi musim ini hampir selesai.
Sejumlah nama asing mulai dikaitkan dengan pintu keluar, termasuk Matricardi yang sepanjang musim menjadi sosok penting di jantung pertahanan.
Mengapa Patricio Matricardi Jadi Rebutan Klub Asia Tenggara?
Nama Patricio Matricardi mencuat setelah rumor ketertarikan Lion City Sailors FC beredar luas di media sosial dan komunitas sepak bola Asia Tenggara.
Klub Singapura tersebut disebut mencari tambahan pemain berpengalaman untuk memperkuat lini belakang menghadapi kompetisi domestik dan level Asia musim depan.
Transfermarkt ikut menyoroti rumor tersebut lewat unggahan di Instagram resminya.
“Setelah beberapa nama lain, kini Patricio Matricardi ikut dikaitkan hengkang dari Persib. Lion City Sailors disebut jadi klub yang meminati bek asal Argentina tersebut untuk musim depan,” tulis akun tersebut.
Ketertarikan klub luar negeri terhadap Matricardi tak lepas dari performanya yang sangat stabil bersama Persib Bandung musim ini.
