Terkuak! 15 Faktor Ini Bikin Harga Pasaran Thom Haye Anjlok Meski Persib Bandung Juara Super League 2025/2026

Thom Haye tetap menjadi pemain dengan harga pasaran tertinggi di Super League 20252026 meski nilai market value terbaru dari Transfermarkt mengalami penurunan. (Instagram @thomhaye)
JawaPos.com — Gelandang Thom Haye tetap menjadi pemain termahal di Super League 2025/2026 meski harga pasarannya turun menjadi Rp 15,64 miliar setelah pembaruan terbaru Transfermarkt. Penurunan itu memicu kejutan besar karena Thom Haye baru saja membawa Persib Bandung menjuarai Super League 2025/2026 dan masuk jajaran pemain terbaik kompetisi.
Transfermarkt merilis pembaruan nilai pasar pemain usai kompetisi berakhir melalui akun Instagram resminya.
Dalam daftar terbaru, Thom Haye masih berada di posisi pertama pemain dengan market value tertinggi di liga Indonesia meski status nilainya berubah menjadi turun.
“Berikut adalah deretan Pemain Paling Berharga di BRI Super League setelah pembaharuan kemarin!” tulis Transfermarkt di kanal Instagram resmi mereka.
“Akankah ada nama besar yang akan masuk di antara mereka pada bursa transfer kali ini?”
Di bawah Thom Haye terdapat pemain Borneo FC yakni Mariano Peralta dengan nilai Rp 13,04 miliar dan J. Felipe Villa Rp 11,30 miliar. Sementara bek Persija Jakarta Rizky Ridho tetap bertahan di angka Rp 11,30 miliar.
Penurunan market value Thom Haye ternyata tidak semata-mata ditentukan gelar juara atau performa di lapangan.
Transfermarkt menjelaskan nilai pasar pemain dihitung berdasarkan banyak faktor yang berkaitan dengan kondisi individu, pasar transfer, hingga situasi finansial klub dan liga.
Dalam penjelasan resminya, Transfermarkt menegaskan market value bukan prediksi harga transfer mutlak.
