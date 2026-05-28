Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Kamis, 28 Mei 2026 | 16.21 WIB

Takut Dibenci The Jakmania! Maxwell Souza Dilaporkan Batal Gabung Persib Bandung

Aksi Maxwell Souza bersama Persija Jakarta. (Dok. Maxwell Souza) - Image

Aksi Maxwell Souza bersama Persija Jakarta. (Dok. Maxwell Souza)

JawaPos.com - Bintang Persija Jakarta, Maxwell Souza, dilaporkan batal gabung Persib Bandung. Pemain asal Brasil itu disebut belum cukup mental untuk bermain di klub rival Macan Kemayoran, julukan Persija Jakarta.

Masa depan Maxwell masih menjadi tanda tanya besar. Hingga kini, belum ada kepastian dari pihak manajemen Persija Jakarta apakah akan memperpanjang kontrak bintang asal Brasil tersebut atau tidak.

Di tengah ketidakpastian itu, Maxwell sangat santer dikabarkan hijrah ke Persib Bandung. Bahkan, beberapa laporan mengklaim pemain berusia 31 tahun itu telah mencapai kata sepakat gabung skuad Pangeran Biru, julukan Persib Bandung, untuk Super League 2026/2027.

Tapi, transfer Maxwell ke Persib Bandung dilaporkan batal. Kabar tersebut dihembuskan oleh akun media sosial instagram @transfer.indonesia. Dalam laporannya, Maxwell disebut meminta agennya untuk menolak tawaran dari Persib Bandung.

“Sore tadi (Rabu), Maxwell mengatakan kepada sang agen nya yaitu Victor untuk menolak tawaran dari tim Persib Bandung,” tulis laporan akun instagram @transfer.indonesia, dipetik Kamis (28/5/2026).

Akun tersebut mengklaim bahwa alasa Maxwell batal gabung Persib Bandung karena belum siap mental. Bintang asal Brasil itu disebut takut dibenci oleh kelompok suporter Persija Jakarta, The Jakmania, karena merapat ke klub rival.

“Kenapa? Karena mental Maxwell belum cukup siap untuk bermain di klub rival yaitu Persib Bandung. Ada beberapa kekhawatiran yang di rasakan oleh Maxwell, salah satunya adalah takut di benci atau di sebut penghianat oleh The Jakmania,” ungkapnya.

Namun demikian, Persib Bandung sampai saat ini dilaporkan belum menerima penolakan dari Maxwell. Karena, komunikasi tersebut baru terjadi antara Maxwell dan sang agen yang memintanya untuk menolak tawaran tersebut.

“Di sisi lain, Persib belum menerima penolakan, sebab ini baru sekedar pribadi saja antara Maxwell dan agennya,” terang akun tersebut.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Rumor Transfer Super League Kian Memanas! Maxwell Souza Gabung Persib Bandung, Mariano Peralta ke Persija Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Rumor Transfer Super League Kian Memanas! Maxwell Souza Gabung Persib Bandung, Mariano Peralta ke Persija Jakarta

Rabu, 27 Mei 2026 | 20.22 WIB

Gerak Cepat! Persija Jakarta Segera Umumkan Pelatih Baru Pengganti Mauricio Souza - Image
Sepak Bola Indonesia

Gerak Cepat! Persija Jakarta Segera Umumkan Pelatih Baru Pengganti Mauricio Souza

Rabu, 27 Mei 2026 | 16.37 WIB

Souza Tinggalkan Persija Jakarta, Manajemen Siapkan Pelatih Baru untuk Musim Depan - Image
Sepak Bola Indonesia

Souza Tinggalkan Persija Jakarta, Manajemen Siapkan Pelatih Baru untuk Musim Depan

Rabu, 27 Mei 2026 | 15.17 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore