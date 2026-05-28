Takut Dibenci The Jakmania! Maxwell Souza Dilaporkan Batal Gabung Persib Bandung

JawaPos.com - Bintang Persija Jakarta, Maxwell Souza, dilaporkan batal gabung Persib Bandung. Pemain asal Brasil itu disebut belum cukup mental untuk bermain di klub rival Macan Kemayoran, julukan Persija Jakarta.

Masa depan Maxwell masih menjadi tanda tanya besar. Hingga kini, belum ada kepastian dari pihak manajemen Persija Jakarta apakah akan memperpanjang kontrak bintang asal Brasil tersebut atau tidak.

Di tengah ketidakpastian itu, Maxwell sangat santer dikabarkan hijrah ke Persib Bandung. Bahkan, beberapa laporan mengklaim pemain berusia 31 tahun itu telah mencapai kata sepakat gabung skuad Pangeran Biru, julukan Persib Bandung, untuk Super League 2026/2027.

Tapi, transfer Maxwell ke Persib Bandung dilaporkan batal. Kabar tersebut dihembuskan oleh akun media sosial instagram @transfer.indonesia. Dalam laporannya, Maxwell disebut meminta agennya untuk menolak tawaran dari Persib Bandung.

“Sore tadi (Rabu), Maxwell mengatakan kepada sang agen nya yaitu Victor untuk menolak tawaran dari tim Persib Bandung,” tulis laporan akun instagram @transfer.indonesia, dipetik Kamis (28/5/2026).

Akun tersebut mengklaim bahwa alasa Maxwell batal gabung Persib Bandung karena belum siap mental. Bintang asal Brasil itu disebut takut dibenci oleh kelompok suporter Persija Jakarta, The Jakmania, karena merapat ke klub rival.

“Kenapa? Karena mental Maxwell belum cukup siap untuk bermain di klub rival yaitu Persib Bandung. Ada beberapa kekhawatiran yang di rasakan oleh Maxwell, salah satunya adalah takut di benci atau di sebut penghianat oleh The Jakmania,” ungkapnya.

Namun demikian, Persib Bandung sampai saat ini dilaporkan belum menerima penolakan dari Maxwell. Karena, komunikasi tersebut baru terjadi antara Maxwell dan sang agen yang memintanya untuk menolak tawaran tersebut.