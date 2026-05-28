Andre Rizal Hanafi
Jumat, 29 Mei 2026 | 06.38 WIB

Mozambik Nggak Bawa Sejumlah Bintang ke GBK, Peluang Timnas Indonesia Makin Terbuka

Aksi timnas Indonesia saat menghadapi Bulgaria di final FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. (Timnas Indonesia)

JawaPos.com - Timnas Mozambik dipastikan tidak membawa sejumlah pemain andalannya saat menghadapi Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. 

Kondisi ini membuat kekuatan wakil Afrika tersebut diprediksi tidak akan tampil dengan komposisi terbaik ketika bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (9/6/2026).

Dalam daftar pemain yang dirilis federasi sepak bola Mozambik, beberapa nama penting justru absen dari skuad. 

Salah satunya adalah winger Sporting CP, Geny Catamo, yang selama ini menjadi salah satu pemain paling menonjol di tim nasional mereka.

Selain Catamo, Mozambik juga tidak membawa bek kiri Reinildo Mandava yang musim lalu bermain di Inggris bersama Sunderland. 

Nama berpengalaman lain seperti Mexer juga tidak masuk dalam daftar. Bek tengah berusia 38 tahun itu dikenal sebagai salah satu pemain senior dengan pengalaman panjang di level internasional.

Beberapa pemain lain yang turut absen di antaranya Diogo Calila, Bruno Langa, hingga penyerang Witiness Chimoio. Kehilangan banyak pemain inti tentu membuat kekuatan Mozambik cukup berbeda dibanding skuad terbaik mereka.

Mayoritas pemain yang dibawa ke Indonesia kali ini berasal dari liga domestik Mozambik. Meski masih ada beberapa pemain yang merumput di Eropa, nama-nama tersebut tidak banyak bermain di kompetisi kasta tertinggi.

Situasi ini bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Timnas Indonesia yang sedang membangun kepercayaan diri jelang agenda internasional berikutnya. 

