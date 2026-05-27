Tak Hanya Jago di Lapangan, Ole Romeny Curi Hati Santri Yayasan Bait Al-Qur’an Mulia Sebelum Laga FIFA Matchday

JawaPos.com - Bintang Oxford United, Ole Romeny, mendadak jadi sorotan publik jelang membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday periode Juni 2026. Pasalnya, Ole Romeny menyempatkan diri untuk berbagi kebahagiaan bersama anak-anak Yayasan Bait Al-Qur’an Mulia di Ciputat, Tangerang Selatan.

Momen hangat tersebut diunggah langsung oleh yayasan melalui akun instagram resmi mereka @yayasanbaitalquranmulia pada Selasa (26/5). Dalam unggahan tersebut, terlihat Ole Romeny sangat menikmati waktunya bersama anak-anak yayasan tersebut.

Bahkan, Ole Romeny sempat tertangkap kamera sedang asyik memainkan alat musik hadroh bersama para santri di Yayasan Bait Al-Qur’an.

Kehadiran bintang Timnas Indonesia itu di yayasan tersebut memberikan nuansa hangat bagi anak-anak yatim dan dhuafa yang tinggal disana.

“Alhamdulillah hari ini @oleromeny datang ke Yayasan kami, membawa nuasa hangat bersama anak-anak kami, Momen yang tidak akan terlupakan. Terimakasih ka Ole,” tulis instagram yayasan, dipetik Rabu (27/5).

Selain itu, Ole Romeny juga berfoto dengan para santri di yayasan tersebut. Menariknya, mereka semua kompak menirukan selebrasi gol ikonik sang pemain dengan menyanggah dagu menggunakan salah satu tangan.

Kehadiran Ole Romeny ke yayasan yang terletak di Ciputat mendapat reaksi positif dari warganet. Pemain berusia 25 tahun itu memang tidak memberikan sajian mewah kepada para santri, tapi momen sederhana seperti itu justru dinilai penuh makna dan akan selalu dikenang oleh para santri.

Kegiatan sosial seperti itu bukan pertama kalinya bagi Ole Romeny. Pemain Oxford United itu memang dikenal sering menyempatkan diri mendatangi yayasan sosial atau panti asuhan di sela aktivitas bolanya di Indonesia.

Kebetulan, Ole Romeny masuk dalam daftar 44 pemain skuad sementara Timnas Indonesia untuk agenda FIFA Matchday Juni 2026. Sebelum menjalani tugas negara bersama Skuad Garuda, ia pun menyempatkan diri lebih dulu untuk berbagi kebahagiaan bersama para santri.