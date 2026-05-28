Borneo FC Pertahankan Caxambu dan Juan Villa, Kei Hirose Resmi Tinggalkan Pesut Etam

JawaPos.com - Borneo FC mulai bergerak menyusun kekuatan untuk menghadapi musim baru Super League. Klub berjuluk Pesut Etam itu dipastikan masih mempertahankan dua pemain asing mereka, yakni bek kiri asal Brasil Caxambu dan gelandang serang Kolombia Juan Villa.

Kepastian bertahannya dua pemain tersebut menjadi sinyal bahwa manajemen masih percaya pada kontribusi keduanya sepanjang musim lalu.

Di sisi lain, Borneo FC juga dipastikan berpisah dengan gelandang Jepang Kei Hirose yang memilih hengkang dari Samarinda mengikuti jejak Mariano Peralta.

Caxambu yang memiliki nama lengkap Westherley Garcia Nogueira menjadi salah satu pemain yang cukup konsisten di lini pertahanan Borneo FC musim lalu. Pemain berusia 29 tahun itu tampil dalam 28 pertandingan dan menyumbang satu gol.

Meski baru bergabung pada 2025, performanya dinilai cukup stabil terutama dalam membantu transisi permainan dari sisi kiri. Sebelum berkarier di Indonesia, Caxambu sempat memperkuat sejumlah klub di Brasil hingga Malta dan Armenia.

Perjalanan kariernya memang tidak instan. Ia pernah bermain untuk klub-klub seperti São José, Veranópolis, Internacional hingga Naxxar Lions sebelum akhirnya merapat ke Borneo FC.

Pengalaman tersebut membuatnya cukup cepat beradaptasi dengan atmosfer sepak bola Indonesia.

Sementara itu, Juan Villa juga menjadi sosok penting di lini tengah Pesut Etam.

Gelandang serang asal Kolombia berusia 26 tahun itu tampil tajam dengan koleksi 13 gol dari 31 pertandingan musim lalu.