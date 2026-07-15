Musim DepanTampil di 4 Kompetisi, Pelatih Baru Borneo FC Fokus Benahi Fisik Pemain

JawaPos.com - Borneo FC Samarinda memilih pendekatan yang berbeda dalam menyambut bergulirnya Liga 1 musim 2026/27.

Di tengah ramainya aktivitas bursa transfer yang dilakukan oleh tim tim yang akan berlaga di Liga 1 dan akan digelarnya sejumlah turnamen pramusim.

Klub berjuluk Pesut Etam untuk persiapan musim depan lebih memusatkan perhatian pada pembentukan tim agar siap menghadapi musim yang diprediksi menjadi salah satu yang paling padat dalam sejarah klub.

Musim depan, Borneo FC berpeluang tampil di empat kompetisi sekaligus. Padatnya jadwal membuat manajemen ingin memastikan seluruh persiapan dilakukan secara matang sejak awal agar kondisi tim tetap stabil sepanjang musim.

Manajemen telah menetapkan 20 Juli 2026 sebagai waktu berkumpulnya seluruh pemain di Samarinda. Latihan perdana nantinya dipimpin pelatih anyar Mauro Jeronimo yang dijadwalkan tiba lebih awal untuk menyusun program latihan sekaligus mengenal kondisi skuad.

Manajer Borneo FC, Dandri Dauri, memastikan seluruh agenda persiapan berjalan sesuai rencana. Selain memperkenalkan pelatih baru, manajemen juga masih menyelesaikan proses pembentukan tim agar komposisi pemain benar-benar sesuai kebutuhan.

Setelah memulai latihan di Samarinda, Borneo FC masih mempertimbangkan kemungkinan menggelar pemusatan latihan di luar kota. Salah satu opsi yang kembali dipertimbangkan adalah Yogyakarta, yang dalam beberapa musim terakhir menjadi lokasi favorit untuk menjalani training camp.

Meski demikian, keputusan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut. Dandri mengungkapkan bahwa Borneo FC juga telah menerima beberapa undangan laga uji coba dari klub peserta Super League maupun Championship sebagai bagian dari persiapan menuju kompetisi resmi.