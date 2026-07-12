Borneo FC Kembali Gandeng ETAMS untuk Liga 1 2026/2027, Perkuat Identitas Samarinda hingga Pentas Asia

Kerja sama Borneo FC dan ETAMS. (Istimewa)
JawaPos.com - Borneo FC Samarinda resmi kembali bekerja sama dengan apparel lokal ETAMS untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.
Kolaborasi ini menjadi kali kedua bagi kedua pihak setelah sebelumnya pernah menjalin kemitraan.
Kerja sama tersebut bukan sekadar hubungan antara klub sepak bola dan penyedia perlengkapan olahraga.
Lebih dari itu, Borneo FC dan ETAMS ingin menunjukkan bahwa kekuatan identitas lokal dapat berjalan seiring dengan ambisi besar untuk bersaing di level nasional hingga Asia.
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Sebagai salah satu wakil Indonesia yang akan tampil di kompetisi domestik dan pentas Asia musim ini, Borneo FC membutuhkan mitra yang memahami karakter klub, budaya daerah, serta semangat yang selama ini melekat pada Pesut Etam.
ETAMS dinilai memenuhi kriteria tersebut. Apparel asli Samarinda itu tumbuh bersama masyarakat Kalimantan Timur dan terus mengembangkan kualitas produknya agar mampu bersaing di industri olahraga nasional.
Dalam kerja sama ini, ETAMS akan menyediakan seluruh kebutuhan apparel resmi tim. Mulai dari jersey pertandingan, perlengkapan latihan, hingga berbagai merchandise yang akan digunakan pemain, pelatih, ofisial, maupun dipasarkan kepada suporter.
Kehadiran ETAMS juga menjadi bukti bahwa produk lokal memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan merek nasional maupun internasional.
Kesempatan menjadi apparel resmi Borneo FC menjadi langkah penting bagi ETAMS untuk semakin memperluas kiprahnya di dunia olahraga Indonesia.
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