Igor Sanders Dicoret dari Timnas U-19, Ini Daftar Diaspora Pilihan Nova Arianto

Igor Sanders dicoret dari Timnas Indonesia U-19. (Istimewa)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia U-19, Nova Arianto, mulai menentukan komposisi akhir skuad Garuda Muda untuk menghadapi Piala AFF U-19 2026.
Dari sejumlah pemain diaspora yang mengikuti pemantauan dan seleksi, satu nama dipastikan tidak masuk daftar final, yakni Igor Sanders yang saat ini bermain bersama FC Eindhoven U-19 di Belanda.
Keputusan tersebut sekaligus memperjelas arah persiapan Timnas Indonesia U-19 menjelang turnamen yang akan berlangsung dalam waktu dekat.
Meski gagal bertahan di skuad akhir, Igor tetap menjadi salah satu pemain muda diaspora yang sempat mendapat perhatian selama proses seleksi berlangsung.
Sementara itu, enam pemain diaspora lainnya dipastikan tetap menjadi bagian dari proyek Nova Arianto untuk Piala AFF U-19 2026.
Mereka berasal dari berbagai negara dan klub luar negeri yang saat ini aktif membina talenta muda Indonesia.
Nama pertama adalah Mathew Baker yang bermain untuk Melbourne City di Australia. Selain itu ada Zinadein Ardiansyah dan Eizar Tanjung yang sama-sama memperkuat Sydney FC. Dari Brasil, Welber Jardim kembali mendapat kepercayaan setelah menunjukkan perkembangan positif bersama São Paulo.
Satu nama lain yang juga menarik perhatian adalah Amar Brkić yang bermain di Jerman bersama Darmstadt.
Gelandang muda tersebut dinilai memiliki kualitas teknik dan visi bermain yang cukup menjanjikan untuk level usia muda.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat