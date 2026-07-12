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Andre Rizal Hanafi
Senin, 13 Juli 2026 | 04.04 WIB

Panser Biru Hadir di Latihan Perdana PSIS Semarang,  Target Kembali ke Super League Jadi Harapan Bersama

Panser Biru hadiri latihan PSIS. (Istimewa) - Image

Panser Biru hadiri latihan PSIS. (Istimewa)

JawaPos.com - Harapan baru mulai menyelimuti perjalanan PSIS Semarang menjelang bergulirnya Liga 2 musim 2026/2027.

Setelah resmi memulai latihan perdana beberapa hari lalu, dukungan dari kelompok suporter Laskar Mahesa Jenar Panser Biru kembali mengalir sebagai suntikan motivasi bagi PSIS Semarang untuk bangkit dikompetisi Liga 2 dan mengejar target promosi ke Liga 1.

Kehadiran dukungan tersebut menjadi sinyal positif bagi skuad PSIS yang tengah membangun kembali kekuatan tim.

Musim ini menjadi momen penting bagi klub asal Kota Semarang itu untuk membuktikan bahwa mereka mampu kembali bersaing di level tertinggi sepak bola Indonesia.

Perwakilan Panser Biru menyampaikan harapan agar seluruh pemain tetap menjaga semangat, disiplin, dan fokus sepanjang persiapan hingga kompetisi resmi dimulai.

Mereka menilai setiap pemain yang mengenakan seragam PSIS memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan penampilan terbaik demi nama besar klub.

"Kami berharap para pemain yang membela PSIS musim ini tetap fokus bermain, memberikan seluruh kemampuan terbaiknya demi lambang Tugu Muda di dada. Panser Biru akan selalu ada untuk mendukung PSIS Semarang," ujar Roy perwakilan dari Panser Biru.

Pesan tersebut menjadi dorongan moral yang sangat berarti bagi para pemain. Dukungan dari tribun selama ini memang selalu menjadi salah satu kekuatan utama PSIS dalam menghadapi setiap pertandingan, baik saat bermain di kandang maupun tandang.

Musim lalu menjadi pengalaman yang tidak mudah bagi PSIS. Kini, dengan berbagai perubahan yang dilakukan manajemen, termasuk memulai persiapan lebih awal, klub berharap dapat membangun fondasi tim yang lebih kuat sebelum kompetisi dimulai.

Editor: Banu Adikara
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