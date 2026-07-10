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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 11 Juli 2026 | 02.33 WIB

Tokoh Bonek Andie Peci Meninggal Dunia, Panser Biru Turut Berduka dan Kirim Karangan Bunga ke Surabaya

Turut berduka cita dari panser biru atas meninggalnya andie peci. (Instagram) - Image

Turut berduka cita dari panser biru atas meninggalnya andie peci. (Instagram)

JawaPos.com - Kabar duka datang dari dunia suporter sepak bola Indonesia. Salah satu tokoh Bonek, Andi Kristanto atau yang lebih dikenal dengan sapaan Andie Peci, meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) sekitar pukul 11.25 WIB di RSUD dr Mohamad Soewandhi, Surabaya, setelah menjalani perawatan akibat sakit yang dideritanya selama beberapa bulan terakhir.

Kepergian Andie Peci tak hanya meninggalkan duka bagi keluarga besar Bonek dan Persebaya Surabaya, tetapi juga mendapat perhatian dari kelompok suporter klub lain. Salah satunya datang dari Panser Biru, suporter PSIS Semarang.

Ketua Umum Panser Biru, Kepareng atau yang akrab disapa Wareng, menyampaikan belasungkawa melalui akun Instagram pribadinya, @kepareng_wareng. 

Dalam unggahannya, ia membagikan foto karangan bunga dari DPP Panser Biru sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada sosok Andie Peci.
Dalam unggahan tersebut tertulis kalimat sederhana namun penuh makna.

"Swargi langgeng cak Andi Peci konco mbonek mbiyen."

Ucapan tersebut menjadi simbol penghormatan sekaligus bukti bahwa hubungan antarsuporter dapat terjalin dengan baik meski berasal dari klub yang berbeda.

Tak hanya melalui Instagram, Wareng juga membagikan ungkapan duka melalui status WhatsApp pribadinya. Ia mengenang beberapa rekannya dari kalangan Bonek yang telah lebih dahulu berpulang.

"Ambon, Joner, Marley dan Andie Peci koncoku Bonek jebul siji siji wes dipanggil seng kuoso," tulis Wareng.

Ungkapan berbahasa Jawa itu menggambarkan rasa kehilangan atas sahabat-sahabat lama yang kini telah tiada.

Bagi Bonek, Andie Peci dikenal sebagai salah satu sosok yang memiliki prinsip kuat dalam memperjuangkan Persebaya Surabaya. 

Editor: Bintang Pradewo
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