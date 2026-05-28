Andika Rachmansyah
Jumat, 29 Mei 2026 | 00.25 WIB

Hasil Undian Kualifikasi Piala Asia U-20 2027: Indonesia Masuk Grup Berat!

Nova Arianto pimpin sesi latihan Timnas Indonesia U-20 saat training camp. (PSSI)

JawaPos.com - Hasil undian Kualifikasi Piala Asia U-29 2027 telah dilangsungkan di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (28/5/2026). Hasilnya, Timnas Indonesia U-20 tergabung dalam grup berat bersama negara-negara anggota Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF).

Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 akan berlangsung pada 25 Agustus hingga 6 September mendatang. Berdasarkan hasil undian, Timnas Indonesia U-20 tergabung dalam Grup H bersama Australia, Malaysia, dan Laos.

Australia bisa dikatakan menjadi lawan terberat Timnas Indonesia U-20. Pasalnya, skuad muda Socceroos -julukan Timnas Australia- berstatus sebagai juara bertahan. Skuad Garuda Muda wajib memanfaatkan peluang menghadapi Laos dan Malaysia.

Yang jelas, Timnas Indonesia U-20 mengusung misi lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2027 yang digelar terpusat di China pada 24 Maret hingga 10 April 2027. Untuk bisa melaju kesana, Garuda Muda wajib menjadi 15 tim terbaik selama fase kualifikasi.

Sebelum tampil di fase kualifikasi, Timnas Indonesia U-20 mendapat kesempatan emas dengan menjajal kekuatan negara-negara ASEAN. Pasalnya, Garuda Muda akan berlaga di Piala AFF U-19 2026 yang berlangsung di Meda, Sumatera Utara pada 1-14 Juni mendatang.

Sekadar diketahui, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) membagi 44 peserta menjadi 11 grup dengan berisikan masing-masing empat tim. Tapi pada edisi kali ini AFC memperkenalkan format baru untuk Kualifikasi Piala Asia U-20 2027, yakni fase kualifikasi dan pengembangan dengan menerapkan sistem promosi dan degradasi.

Fase kualifikasi diikuti oleh 32 tim dan dibagi menjadi delapan grup yang masing-masing terdiri dari empat tim. Pemenang setiap grup, dan tujuh runner-up terbaik, lolos ke turnamen final. Tim peringkat keempat di setiap grup terdegradasi ke Fase Pengembangan untuk edisi kualifikasi berikutnya.

Sementara fase pengembangan terdiri dari 12 tim dengan peringkat rendah berdasarkan peringkat yang diperoleh dari hasil tiga edisi terakhir turnamen (2018, 2023, dan 2025). Mereka dibagi menjadi tiga grup yang masing-masing terdiri dari empat tim, dengan dua tim teratas di setiap grup dipromosikan ke Fase Kualifikasi untuk edisi kualifikasi berikutnya.

Baik fase kualifikasi maupun pengembangan akan menerapkan sistem round robin yang digelar secara terpusat. AFC telah menunjuk delapan negara tuan rumah untuk babak kualifikasi antara lain Thailand, Vietnam, Bahrain, Kirgistan, Qatar, Kamboja, Uzbekistan, dan Laos.

