Mariano Peralta Tulis Salam Perpisahan Menyentuh usai Tinggalkan Borneo FC, Segera Gabung Persib Bandung?

JawaPos.com - Pemain asal Argentina, Mariano Peralta, menuliskan salam perpisahan menyentuh usai meninggalkan Borneo FC Samarinda. Perpisahan ini sekaligus membuat spekulasi Peralta bergabung dengan klub lain semakin kencang pada bursa transfer Super League 2026/2027.

Peralta menuliskan salam perpisahannya dalam akun instagram pribadinya pada Sabtu (18/7/2026). Secara khsusus, pemain berusia 28 tahun itu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh staf skuad Pesut Etam -julukan Borneo FC Samarinda.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh suporter klub yang luar biasa ini, rekan-rekan setim saya, seluruh staf yang bekerja tanpa lelah setiap hari, dan terutama kepada presiden klub, @nabilhusien99. Terima kasih juga kepada @torovelazquez yang selalu ada setiap saat ketika saya membutuhkan, serta untuk setiap momen yang telah kita lewati bersama,” tulis Peralta dalam akun instagramnya @marianoperalta.9, dikutip Minggu (19/7/2026).

Peralta mengungkapkan tidak akan pernah melupakan pengalaman dua musimnya bersama Borneo FC. Terlebih, eks pemain San Lorenzo itu mengukir pencapaian manis dengan membawa Pesut Etam bermain di kompetisi antarklub Asia pada musim 2026/2027.

“Dua musim ini benar-benar menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Kalian membuat saya merasa seolah-olah tidak pernah jauh dari rumah. Saya disambut dengan kebaikan, rasa hormat, dan kasih sayang. Semua kenangan itu akan selalu saya simpan di dalam hati,” terangnya.

Peralta pun secara resmi pergi meninggalkan Borneo FC. Pemain berusia 28 tahun itu menegaskan bahwa Pesut Etam akan menjadi klub yang akan ia kenang selamanya.

“Kini saatnya saya menutup babak perjalanan ini. Namun, saya pergi dengan hati yang penuh rasa syukur. Saya berharap suatu hari nanti sepak bola dan kehidupan akan mempertemukan kita kembali. Sampai saat itu tiba, ketahuilah bahwa kalian akan selalu memiliki tempat yang istimewa di hati saya. Terima kasih atas segalanya!,” tutup Peralta.

Catatan Apik Bersama Borneo FC Peralta mencatatkan statistik mentereng selama berseragam Borneo FC. Secara keseluruhan, pemain asal Argentina itu mencetak 30 gol dan 28 asssist dari 69 penampilan.

Puncak penampilan ciamik Peralta terjadi pada kompetisi Super League 2025/2026. Pasalnya, ia mengemas 20 gol dan 14 assist dari 32 penampilan bersama Borneo FC. Performa ciamiknya itu membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu.

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