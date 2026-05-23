Hasil Super League 2025/2026: Sempat Terhenti karena Flare, Persija Jakarta Bungkam Semen Padang di JIS

JawaPos.com - Persija Jakarta menang 3-0 atas Semen Padang FC di pekan terakhir Super League 2025/2026. Laga tersebut berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (23/5) sore WIB.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama

Perisija Jakarta tampil menyengat sejak menit awal. Meski tampil dengan mayoritas pemain muda, tim berjulukkan Macan Kemayoran itu mengambil inisiatif menyerang sejak awal ketimbang Semen Padang.

Skuad Macan Kemayoran terus menebar ancaman ke gawang Semen Padang, namun belum ada yang berbuah manis. Sampai akhirnya, mereka baru bisa mencetak gol keunggulan di menit ke-30 lewat gol Gustavo Almeida usai memanfaatkan umpan Fabio Calonego.

Gol tersebut membuat Persija Jakarta semakin percaya diri. Macan Kemayoran kerap merepotkan pertahanan Semen Padang lewat pergerakan Witan Sulaeman dan Rayhan Hannan.

Sementara Semen Padang terlihat sangat kesulitan menembus pertahanan Persija Jakarta yang digalang Paulo Ricardo. Di sisi lain, tim tuan rumah juga belum bisa menamah keunggulannya. Hasilnya, Persija Jakarta unggul sementara 1-0 di babak pertama.

Babak Kedua

Usai turun minum, Persija Jakarta tidak menurunkan permainannya. Macan Kemayoran terus menekan pertahanan Semen Padang untuk menambah pundi-pundi golnya.