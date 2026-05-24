Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 24 Mei 2026 | 14.25 WIB

Terjerembab ke Kasta Dua, Imran Nahumarury Bertekad Bawa Semen Padang Kembali ke Super League

Pelatih Semen Padang Imran Nahumarury memberikan keterangan pers seusai menjalani laga terakhri Super League 2025/2026 melawan Persija Jakarta di Stadion JIS, Jakarta, Sabtu (23/5/2026). (ANTARA/Aloysius Lewokeda) - Image

Pelatih Semen Padang Imran Nahumarury memberikan keterangan pers seusai menjalani laga terakhri Super League 2025/2026 melawan Persija Jakarta di Stadion JIS, Jakarta, Sabtu (23/5/2026). (ANTARA/Aloysius Lewokeda)

JawaPos.com - Pelatih Semen Padang Imran Nahumarury bertekad untuk membawa timnya kembali ke Super League pada kesempatan berikutnya setelah terdegradasi ke kasta kedua atau Championship 2026/2027.

"Saya masih mempunyai keinginan untuk bisa mengembalikan tim ini ke Liga 1 (Super Liga)," kata Imran Nahumarury dalam konferensi pers seusai laga melawan Persija Jakarta di Stadion JIS, Jakarta, Sabtu (23/5).

Semen Padang mengakhiri perjalanan di Super League musim 2025/2026 dengan kekalahan 0-3 dari Persija. Hasil tersebut sekaligus menutup musim yang berat bagi tim asal Sumatera Barat itu.

Sepanjang kompetisi, Semen Padang menghadapi berbagai tantangan yang membuat tim kesulitan menjaga konsistensi performa. Sejumlah hasil kurang maksimal membuat mereka kesulitan keluar dari zona bawah klasemen hingga akhirnya gagal mengamankan posisi bertahan.

Skuad Kabau Sirah dipastikan tidak bertahan di Super League setelah tertahan di peringkat ke-17 klasemen akhir dengan hanya mengumpulkan 20 poin. Posisi tersebut membuat Semen Padang harus turun kasta ke Championship musim depan.

Namun, Imran menegaskan bahwa situasi tersebut harus diterima sebagai bagian dari dinamika kompetisi dan dijadikan bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan.

Dia mengatakan banyak tantangan yang dihadapinya selama menjalani musim kompetisi, terutama persoalan di luar lapangan yang berkaitan dengan manajemen dan pemain. Semen Padang juga dilanda isu finansial yang berdampak pada gaji pemain menjelang akhir musim kompetisi.

"Saya coba membangun sesuai dengan yang ada, tapi ya, saya hanya bisa mengontrol pemain di lapangan, tapi di luar itu saya tidak bisa kontrol," kata dia.

Meski demikian, dia melanjutkan, anak-anak asuhannya menunjukkan perkembangan permainan yang cukup baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Hasil Super League 2025/2026: Sempat Terhenti karena Flare, Persija Jakarta Bungkam Semen Padang di JIS - Image
Sepak Bola Indonesia

Hasil Super League 2025/2026: Sempat Terhenti karena Flare, Persija Jakarta Bungkam Semen Padang di JIS

Minggu, 24 Mei 2026 | 01.50 WIB

Macan Kemayoran Turunkan Banyak Pemain Muda! Susunan Pemain Persija Jakarta vs Semen Padang - Image
Sepak Bola Indonesia

Macan Kemayoran Turunkan Banyak Pemain Muda! Susunan Pemain Persija Jakarta vs Semen Padang

Sabtu, 23 Mei 2026 | 22.59 WIB

Mauricio Souza Beri Kesempatan Debut untuk Hafizh Rizkianur di Laga Persija vs Semen Padang - Image
Sepak Bola Indonesia

Mauricio Souza Beri Kesempatan Debut untuk Hafizh Rizkianur di Laga Persija vs Semen Padang

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20.43 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

4

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

5

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

6

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

7

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

8

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

9

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

10

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore