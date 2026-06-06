Persib Bandung dan Borneo FC Hadapi Lawan Sulit di Fase Grup ASEAN Club Championship 2026-2027

JawaPos.com – Hasil drawing ASEAN Club Championship 2026-2027 menempatkan dua wakil Indonesia, Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda, dalam persaingan yang tidak mudah. Keduanya harus berhadapan dengan sejumlah klub papan atas Asia Tenggara pada fase grup.

Persib yang berstatus juara Super League 2025-2026 tergabung di Grup B. Maung Bandung akan menghadapi Johor Darul Ta'zim (Malaysia), Port FC (Thailand), Lion City Sailors (Singapura), Cong An Ha Noi FC (Vietnam), PKR Svay Rieng FC (Kamboja), serta pemenang playoff 2.

Sementara itu, Borneo FC menghuni Grup A bersama Buriram United dan Ratchaburi FC dari Thailand. Pesut Etam juga akan bersaing dengan Kuching City FC (Malaysia), Tampines Rovers FC (Singapura), juara Piala domestik Vietnam, serta pemenang playoff 1.

Pada fase grup, setiap peserta akan memainkan enam pertandingan dengan format tiga laga kandang dan tiga laga tandang. Empat tim terbaik dari masing-masing grup akan melaju ke babak gugur.

Drawing ASEAN Club Championship 2026-2027 Grup A

Buriram United (Thailand)

Ratchaburi FC (Thailand)

Kuching City (Malaysia)

Tampines Rovers (Singapura)

Juara Piala Vietnam

Borneo FC

Playoff Kasuka FC (Brunei) vs Manila Digger (Filipina) Grup B

Port FC (Thailand)

Johor Darul Ta'zim (Malaysia)

Lion City Sailors (Singapura)

Cong An Ha Noi FC (Vietnam)

Svay Rieng (Kamboja)

Persib Bandung

Playoff Ezra FC (Laos) vs Shan United (Myanmar) Direktur Utama I.League Ferry Paulus menyambut positif keikutsertaan Persib dan Borneo FC dalam ajang tersebut. Menurutnya, kedua klub layak tampil di kompetisi regional setelah menunjukkan performa konsisten sepanjang musim lalu.

"Kami berharap Persib dan Borneo FC dapat tampil maksimal serta membawa nama baik sepak bola Indonesia di tingkat Asia Tenggara," ujarnya.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan menyambut baik persaingan fase grup. Menurut dia, turnamen ini sangat bagus untuk mendukung kiprah Persib di level Asia.