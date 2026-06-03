Prediksi Starting Line Up Timnas Indonesia vs Oman dan Mozambik, Kevin Diks Jadi Kapten Baru?

JawaPos.com - Timnas Indonesia diprediksi menurunkan kekuatan terbaik saat menghadapi Oman dan Mozambik pada FIFA Matchday Juni 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.

Absennya kapten utama karena cedera membuat pelatih Timnas Indonesia John Herdman harus menyiapkan komposisi baru demi mengamankan kemenangan yang berpotensi mendongkrak peringkat FIFA Indonesia.

Siapa Pengganti Jay Idzes sebagai Kapten Timnas Indonesia? Cedera yang dialami Jay Idzes menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Timnas Indonesia menjelang FIFA Match Day edisi Juni 2026. Kehilangan sosok pemimpin di lini belakang membuat John Herdman harus menunjuk figur baru untuk memimpin skuad di lapangan.

Dari sejumlah nama yang tersedia, Kevin Diks menjadi kandidat terkuat untuk mengenakan ban kapten. Bek serbabisa tersebut memiliki pengalaman bermain di level tinggi dan dikenal sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di lini pertahanan Timnas Indonesia.

Kehadirannya juga dinilai mampu menjaga keseimbangan tim saat menghadapi dua lawan yang cukup kompetitif. Di sisi lain, Herdman juga telah mengerucutkan skuad dari 44 pemain menjadi 23 nama. Beberapa pemain yang sebelumnya masuk daftar panggilan harus tersingkir, termasuk Marc Klok, Jordi Amat, dan Eliano Reijnders.

Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia John Herdman diprediksi tetap mempertahankan formasi tiga bek yang selama ini menjadi andalan Timnas Indonesia. Skema tersebut dianggap mampu memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan.

Di posisi penjaga gawang, Emil Audero hampir pasti menjadi pilihan utama. Pengalaman bermain di kompetisi Eropa membuatnya menjadi sosok ideal untuk mengawal gawang Merah Putih.

Tiga bek sejajar kemungkinan ditempati Kevin Diks, Justin Hubner, dan Elkan Baggott. Kombinasi ketiganya menawarkan kekuatan duel udara, ketenangan saat menguasai bola, serta kemampuan membangun serangan dari belakang.