Prediksi Starting Line Up Timnas Indonesia vs Oman dan Mozambik, Kevin Diks Jadi Kapten Baru?

Kevin Diks diprediksi mengenakan ban kapten Timnas Indonesia saat menghadapi Oman dan Mozambik setelah Jay Idzes absen akibat cedera. (Instagram @kevindiks2)
JawaPos.com - Timnas Indonesia diprediksi menurunkan kekuatan terbaik saat menghadapi Oman dan Mozambik pada FIFA Matchday Juni 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.
Absennya kapten utama karena cedera membuat pelatih Timnas Indonesia John Herdman harus menyiapkan komposisi baru demi mengamankan kemenangan yang berpotensi mendongkrak peringkat FIFA Indonesia.
Cedera yang dialami Jay Idzes menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Timnas Indonesia menjelang FIFA Match Day edisi Juni 2026. Kehilangan sosok pemimpin di lini belakang membuat John Herdman harus menunjuk figur baru untuk memimpin skuad di lapangan.
Baca Juga:Resmi! Semen Padang Tunjuk Nil Maizar di Liga 2 2026/2027 Demi Misi Kembali ke Super League
Dari sejumlah nama yang tersedia, Kevin Diks menjadi kandidat terkuat untuk mengenakan ban kapten. Bek serbabisa tersebut memiliki pengalaman bermain di level tinggi dan dikenal sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di lini pertahanan Timnas Indonesia.
Kehadirannya juga dinilai mampu menjaga keseimbangan tim saat menghadapi dua lawan yang cukup kompetitif. Di sisi lain, Herdman juga telah mengerucutkan skuad dari 44 pemain menjadi 23 nama. Beberapa pemain yang sebelumnya masuk daftar panggilan harus tersingkir, termasuk Marc Klok, Jordi Amat, dan Eliano Reijnders.
John Herdman diprediksi tetap mempertahankan formasi tiga bek yang selama ini menjadi andalan Timnas Indonesia. Skema tersebut dianggap mampu memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan.
Baca Juga:Alarm Musim 2026/2027! Persib Siapkan Strategi Khusus untuk Hadapi Empat Kompetisi Sekaligus
Di posisi penjaga gawang, Emil Audero hampir pasti menjadi pilihan utama. Pengalaman bermain di kompetisi Eropa membuatnya menjadi sosok ideal untuk mengawal gawang Merah Putih.
Tiga bek sejajar kemungkinan ditempati Kevin Diks, Justin Hubner, dan Elkan Baggott. Kombinasi ketiganya menawarkan kekuatan duel udara, ketenangan saat menguasai bola, serta kemampuan membangun serangan dari belakang.
Di sektor tengah, Herdman diperkirakan memasang duet Joey Pelupessy dan Ivar Jenner. Keduanya memiliki karakter berbeda yang saling melengkapi dalam menjaga ritme permainan.
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya
Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama
Ada Pemain Bali United yang Dirumorkan Gabung Persebaya Surabaya Musim Depan, Bonek Sebutkan 3 Nama Termasuk Irfan Jaya
Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan
Harga BBM Pertamina Nonsubsidi Terbaru Per 1 Juni 2026, Dex Series Turun, Pertamax Turbo Naik
Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan