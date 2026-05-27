Daftar Peserta ACL Two 2026/27 Resmi Muncul, Persib Harus Lewati Babak Play Off Lagi

Juara super league musim ini Persib Bandung. (Istimewa)
JawaPos.com - Persib Bandung dipastikan kembali tampil di ajang AFC Champions League Two (ACL Two) musim 2026/27. Seperti musim sebelumnya, Maung Bandung harus memulai perjalanan dari babak play off untuk memperebutkan satu tiket menuju fase grup.
Berdasar daftar peserta yang mulai beredar, Persib masuk ke zona timur bersama sejumlah klub kuat Asia lainnya seperti FC Seoul, Machida Zelvia, Shanghai Shenhua, hingga Melbourne Victory. Babak play off ACL Two dijadwalkan berlangsung pada 12 Agustus 2026 dan hanya dimainkan dalam satu pertandingan.
Persib akan bertindak sebagai tuan rumah karena memiliki poin klub AFC yang lebih tinggi dibanding calon lawannya dari Filipina. Meski mendapat keuntungan bermain di kandang sendiri, Persib dipastikan tidak bisa mendapat dukungan langsung dari Bobotoh di stadion.
Pertandingan tersebut harus digelar tanpa penonton akibat sanksi AFC setelah kerusuhan yang terjadi saat laga melawan Ratchaburi pada kompetisi sebelumnya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.
Situasi ini tentu menjadi tantangan bagi Persib. Atmosfer GBLA selama ini dikenal menjadi salah satu kekuatan utama tim saat bermain di level Asia maupun kompetisi domestik.
Sementara itu, lawan Persib di play off masih menunggu hasil kompetisi Liga Filipina. Saat ini persaingan mengerucut kepada dua klub, yakni Manila Digger dan One Taguig yang masih bersaing memperebutkan gelar juara liga.
Jika mampu melewati babak play off, Persib akan bergabung di fase grup ACL Two bersama klub-klub terbaik Asia dari kawasan timur. Kesempatan ini juga menjadi momentum penting bagi tim asuhan Bojan Hodak untuk memperbaiki pencapaian mereka di level internasional.
Keikutsertaan Persib di ACL Two 2026/27 sekaligus memperpanjang kiprah wakil Indonesia di kompetisi Asia. Dukungan publik sepak bola nasional tetap diharapkan mampu memberi semangat bagi Marc Klok dan kawan-kawan meski laga penentuan nanti berlangsung tanpa kehadiran penonton di stadion.
