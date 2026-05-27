Siap Cari Tantangan Baru! Ruxi Tinggalkan Madura United

Ruxi tinggalkan Madura United. (Dok. Ruxi)
JawaPos.com - Ruxi memutuskan meninggalkan Madura United setelah membantu timnya bertahan di Super League musim depan. Dia juga mengucapkan pesan perpisahan sebelum hengkang.
Dalam pesan perpisahannya, Ruxi merasa bangga bisa memperkuat Madura United. Apalagi, bek 31 tahun tersebut membantu timnya tetap bertahan di Super League musim depan.
Bek asal Spanyol tersebut mengucapkan terima kasih kepada Madura United atas kenangan selama satu musim di super league. Setelah memutuskan hengkang, Ruxi bakal mencari tim anyar dan mencoba tantangan baru musim depan.
”Terima kasih, Madura. Bangga karena kami semua tetap bersatu sampai pertandingan terakhir untuk menjaga klub ini tetap di Liga 1 Indonesia. Saya pergi dengan penuh rasa terima kasih atas pelajaran, persahabatan, dan kenangan yang luar biasa. Saatnya tantangan baru dalam karier saya, tetapi Madura akan selalu memiliki tempat khusus di hati saya,” tulis Ruxi di Instagram.
Ruxi merupakan salah satu pilar penting di lini belakang Madura United. Melansir Transfermarkt, dia bermain sebanyak 34 pertandingan dan 30 laga bermain sebagai starter.
Di lini belakang, Ruxi memberikan kontribusi terbaiknya. Bek asal Spanyol tersebut memiliki tiga koleksi assist di musim ini.
Saat bertahan, Ruxi bermain sangat tangguh di lini belakang. Melihat statistiknya dari laman resmi I League, dia telah melakukan 50 tekel dan 72 sapuan.
Selain itu, Ruxi sangat baik dalam membaca serangan lawan. Pemain nomor punggung 6 tersebut memiliki koleksi 83 intersepsi untuk menjaga pertahan Madura United.
Dengan performa yang sangat menjanjikan, kemanakah Ruxi akan bermain musim depan? Menarik dinantikan.
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Pemerintah Cabut Izin 2.231 Pengecer dan Distributor Pupuk Subsidi yang Rugikan Petani
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
Abu Janda Dilaporkan ke Polisi Oleh Ikatan Keluarga Minang Hari Ini, Buntut Sebut Sumbar 'Barbar' dan Intoleran
Orang yang Semakin Cantik Secara Fisik Seiring Bertambahnya Usia Biasanya Mengadopsi 6 Kebiasaan Sehari-hari Ini Menurut Psikologi
Sebut Sumbar 'Barbar' dan Kristen Fobia, DPP IKM Siap Laporkan Abu Janda ke Mabes Polri Selasa Besok!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
9 Mall Terbaik di Semarang, Selalu Jadi Andalan Wisatawan Saat Liburan Cari Hiburan