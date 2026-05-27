Siap Cari Tantangan Baru! Ruxi Tinggalkan Madura United

JawaPos.com - Ruxi memutuskan meninggalkan Madura United setelah membantu timnya bertahan di Super League musim depan. Dia juga mengucapkan pesan perpisahan sebelum hengkang.

Dalam pesan perpisahannya, Ruxi merasa bangga bisa memperkuat Madura United. Apalagi, bek 31 tahun tersebut membantu timnya tetap bertahan di Super League musim depan.

Bek asal Spanyol tersebut mengucapkan terima kasih kepada Madura United atas kenangan selama satu musim di super league. Setelah memutuskan hengkang, Ruxi bakal mencari tim anyar dan mencoba tantangan baru musim depan.

”Terima kasih, Madura. Bangga karena kami semua tetap bersatu sampai pertandingan terakhir untuk menjaga klub ini tetap di Liga 1 Indonesia. Saya pergi dengan penuh rasa terima kasih atas pelajaran, persahabatan, dan kenangan yang luar biasa. Saatnya tantangan baru dalam karier saya, tetapi Madura akan selalu memiliki tempat khusus di hati saya,” tulis Ruxi di Instagram.

Performa Ruxi di Madura United Ruxi merupakan salah satu pilar penting di lini belakang Madura United. Melansir Transfermarkt, dia bermain sebanyak 34 pertandingan dan 30 laga bermain sebagai starter.

Di lini belakang, Ruxi memberikan kontribusi terbaiknya. Bek asal Spanyol tersebut memiliki tiga koleksi assist di musim ini.

Saat bertahan, Ruxi bermain sangat tangguh di lini belakang. Melihat statistiknya dari laman resmi I League, dia telah melakukan 50 tekel dan 72 sapuan.

Selain itu, Ruxi sangat baik dalam membaca serangan lawan. Pemain nomor punggung 6 tersebut memiliki koleksi 83 intersepsi untuk menjaga pertahan Madura United.